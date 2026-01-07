Захват российского танкера: в МИД РФ сделали первое заявление
Министерство иностранных дел России сделало первое заявление после того, как США захватили нефтяной танкер "Маринера", который шел под флагом России. Там заявили, что следят за ситуацией и просят не мешать возвращению россиян в РФ.
Россия призвала соблюдать права и интересы россиян, находящихся на борту судна "Маринера". Заявление МИД РФ цитирует "РИА Новости".
Там отметили, что следят за сообщением о высадке военных США на танкер, который шел под российским флагом. Он отметил, что на борту судна находились российские граждане.
Зато в Министерстве транспорта РФ обвинили американских военных в том, что те нарушили конвенцию ООН по морскому праву, когда захватили судно в открытом море.
Перед этим в МИД России называли внимание американских войск и войск НАТО к танкеру "немотивированным", и заявляли, что российский танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного права.
Захват двух танкеров военными США
Напомним, что 16 декабря США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из портов Венесуэлы.
31 декабря члены нефтяного танкера Bella-1 нарисовали на корпусе судна изображение российского флага. Американские официальные лица заявили, что перед этим судно Bella-1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен. Береговая охрана попыталась подняться на борт танкера. Впрочем заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна, отметили США. Также танкер кроме флага получил новое название — Marinera.
7 января появилась информация о том, что США проводят операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera.
Во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка. Однако они якобы не оказывали никакого сопротивления.
Позже стало известно, что США захватили еще один нефтяной танкер, который осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.
В СМИ появилась информация, что по меньшей мере еще три танкера, которые находятся под санкциями США, перешли под российскую юрисдикцию. Все они объявили порты приписки в российских городах Сочи или Таганрог.