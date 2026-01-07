Захоплення російського танкера: у МЗС РФ зробили першу заяву

Міністерство закордонних справ Росії зробило першу заяву після того, як США захопили нафтовий танкер "Марінера", який ішов під прапором Росії. Там заявили, що стежать за ситуацією та просять не заважати поверненню росіян до РФ.

Росія закликала дотримуватися прав та інтересів росіян, які перебувають на борту судна "Марінера". Заяву МЗС РФ цитує "РИА Новости".

Там наголосили, що стежать за повідомленням про висадку військових США на танкер, який йшов під російським прапором. Він зазначив, що на борту судна перебували російські громадяни.

Натомість у Міністерстві транспорту РФ звинуватили американських військових у тому, що ті порушили конвенцію ООН щодо морського права, коли захопили судно у відкритому морі.

Перед цим у МЗС Росії називали увагу американських військ та військ НАТО до танкера "невмотивованим", та заявляли, що російський танкер знаходиться у міжнародних водах Північної Атлантики у повній відповідності до норм міжнародного права.

Захоплення двох танкерів військовими США

Нагадаємо, що 16 грудня США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, які прямують до Венесуели чи з портів Венесуели.

31 грудня члени нафтового танкера Bella-1 намалювали на корпусі судна зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що перед цим судно Bella-1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний. Берегова охорона спробувала піднятися на борт танкера. Утім заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна, наголосили США. Також танкер крім прапора отримав нову назву — Marinera.

7 січня з'явилася інформація про те, що США проводять операцію із затримання нафтового танкера Marinera.

Під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен. Однак вони нібито не чинили жодного опору.

Пізніше стало відомо, що США захопили ще один нафтовий танкер, який здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

У ЗМІ з'явилася інформація, що щонайменше ще три танкери, які перебувають під санкціями США, перейшли під російську юрисдикцію. Усі вони оголосили порти приписки в російських містах Сочі або Таганрог.