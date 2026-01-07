США захопили ще один нафтовий танкер (відео)

Сполучені Штати Америки захопили ще один нафтовий танкер, який здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

Судно M/T Sophia було затримано в межах блокади Венесуели, яка була оголошена президентом США Дональдом Трампом в середині грудня. Відео опублікував Clash Report.

Південне Командування Збройних сил США підтвердило факт затримання танкера M/T Sophia. Там повідомили, що судно працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

Танкер йшов без прапора. Він перебував під санціями Сполучених Штатів.

У заяві також наголошуються на непохитності бажання здійснити свою місію щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі.

Натомість міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Берегова охорона 7 січня провела ретельні та скоординовані операції з затримання двох танкерів із "тіньового флоту" — один був затриманий у Північному Атлантичному океані, а другий у міжнародних водах біля Карибського басейну.

Вона зазначила, що обидва судна були зафіксовані або біля Венесуели, або на шляху до неї.

"Світові злочинці повинні знати: ви можете втекти, але вам не сховатися", — наголосила Ноем.

Блокада нафтових танкерів у Венесуелі

Нагадаємо, що 16 грудня США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, які прямують до Венесуели чи з портів Венесуели.

31 грудня члени нафтового танкера Bella-1 намалювали на корпусі судна зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що перед цим судно Bella-1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний. Берегова охорона спробувала піднятися на борт танкера. Утім заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна, наголосили США. Також танкер крім прапора отримав нову назву — Marinera.

7 січня з'явилася інформація про те, що США проводять операцію із затримання нафтового танкера Marinera. Цьому передувало двотижневе переслідування судна у водах Атлантики.

ЗМІ повідомляли, що під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен. Однак вони нібито не чинили жодного опору.

Перед цим The Wall Street Journal повідомляло, що Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу танкера Marinera. Судно було порожнім, утім США не дозволило йому пришвартуватися біля берегів Венесуели. При цьому флотилія РФ, ймовірно, мала засоби ураження, щоб дістати на потрібну відстань, але нічого не зробила, щоб спинити американців. Американські військові підтвердили, що взяли під контроль танкер, попри кораблі РФ на горизонті.

Пізніше стало відомо, що щонайменше ще три танкери, які перебувають під санкціями США, перейшли під російську юрисдикцію.