Американський десант намагається захопити російський танкер, — Reuters (відео)

Сполучені Штати проводять операцію із затримання нафтового танкера, який пов'язаний з Венесуелою. Танкер зараз зареєстрований під російським прапором.

Цьому передувало двотижневе переслідування судна у водах Атлантики. Операцію проводять берегова охорона та американські військові. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що захоплення цього танкера може посилити напруженість у відносинах з РФ.

Раніше судно було відомо як танкер Bella-1, але згодом назва була змінена на Marinera. Також його зареєстрували під російським прапором.

Раніше танкер зміг пройти крізь американську блокаду Венесуели, яка стосується суден, що перебувають під санкціями США, та відхилив намагання берегової охорони піднятися на борт.

Під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен.

Офіційні особи США повідомили, що берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки.

Перед цим The Wall Street Journal повідомляло, що Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу танкера Marinera. Судно було порожнім, утім США не дозволило йому пришвартуватися біля берегів Венесуели.

Росія обурена спробою США взяти під контроль танкери, які перевозять російську нафту по всьому світу. Через це РФ пішла на незвичайний крок — дозволила танкерам зареєструватися в Росії без перевірки чи інших формальностей.

Також Росія звернулася до США з проханням припинити переслідування судна, повідомили троє інших американських чиновників.

У російському МЗС заявили, що уважно стежать за ситуацією.

За даними WSJ, судно перебувало в 500 км від Ісландії та направлялося до Північного моря.

16 грудня США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, що прямують до Венесуели чи у зворотному напрямку.

31 грудня члени екіпажу іржавого нафтового танкера Marinera намалювали на корпусі судна грубе зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що судно Bella 1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний, коли берегова охорона вперше спробувала піднятися на його борт. А заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна.