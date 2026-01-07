Американский десант пытается захватить российский танкер, — Reuters (видео)

Соединенные Штаты проводят операцию по задержанию нефтяного танкера, который связан с Венесуэлой. Танкер сейчас зарегистрирован под российским флагом.

Этому предшествовало двухнедельное преследование судна в водах Атлантики. Операцию проводят береговая охрана и американские военные. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что захват этого танкера может усилить напряженность в отношениях с РФ.

Ранее судно было известно как танкер Bella-1, но впоследствии название было изменено на Marinera. Также его зарегистрировали под российским флагом.

Ранее танкер смог пройти сквозь американскую блокаду Венесуэлы, которая касается судов, находящихся под санкциями США, и отклонил попытки береговой охраны подняться на борт.

Во время операции поблизости находились российские военные корабли, в том числе российская подводная лодка.

Відео дня

Официальные лица США сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.

Перед этим The Wall Street Journal сообщало, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские средства для сопровождения танкера Marinera. Судно было пустым, впрочем США не позволило ему пришвартоваться у берегов Венесуэлы.

Россия возмущена попыткой США взять под контроль танкеры, которые перевозят российскую нефть по всему миру. Из-за этого РФ пошла на необычный шаг — позволила танкерам зарегистрироваться в России без проверки или иных формальностей.

Также Россия обратилась к США с просьбой прекратить преследование судна, сообщили трое других американских чиновников.

В российском МИД заявили, что внимательно следят за ситуацией.

По данным WSJ, судно находилось в 500 км от Исландии и направлялось в Северное море.

16 декабря США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или в обратном направлении.

31 декабря члены экипажа ржавого нефтяного танкера Marinera нарисовали на корпусе судна грубое изображение российского флага. Американские официальные лица заявили, что судно Bella 1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен, когда береговая охрана впервые попыталась подняться на его борт. А заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна.