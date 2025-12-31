Армия США две недели преследует теневой танкер: на нем появился флаг РФ

Члены экипажа ржавого нефтяного танкера, который США преследуют в море уже почти две недели, нарисовали на корпусе судна грубое изображение российского флага. По словам американского чиновника, это попытка заявить о наличии российской защиты.

Как сообщил официальный представитель, новую эмблему заметили сотрудники береговой охраны, которые следовали за танкером примерно в полумиле позади него, когда он плыл по открытому Атлантическому океану, удаляясь от Венесуэлы, пишет CNN.

Неясно, когда именно российский флаг появился на борту танкера Bella 1. Этот огромный танкер сопротивляется захвату с 21 декабря, когда он развернулся в Карибском море после того, как береговая охрана США попыталась перехватить его на пути в Венесуэлу за нефтью. С тех пор оно постоянно убегает.

Теперь на борту танкера есть российский флаг

Флаг, который, по словам американского чиновника, был небрежно нарисован экипажем судна на борту, стал последним событием в медленном преследовании судна, находящегося под санкциями США за предполагаемую перевозку иранской нефти.

Американские официальные лица заявили, что судно Bella 1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен, когда береговая охрана впервые попыталась подняться на его борт. В базе данных судоходства Equasis его текущая регистрация указана как "неизвестна". Заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна.

Американские чиновники больше не ожидают возвращения судна Bella 1 в Венесуэлу для погрузки нефти, и вполне возможно, что администрация Трампа решит отказаться от попыток захватить судно.

Но до тех пор подготовлены ресурсы на случай, если из Белого дома поступит приказ о повторной попытке захвата танкера. Для этого потребуется специальная морская группа быстрого реагирования, имеющая опыт абордажа судов, которые отказываются подчиниться.

Преследование теневого танкера Bella 1 связано с распоряжением Трампа о "блокаде" подсанкционных венесуэльских нефтяных танкеров. Представители администрации считают, что ограничение основного экономического источника дохода президента Венесуэлы Николаса Мадуро — лучший путь к его свержению.

Власти не знают, почему экипаж танкера Bella 1 не остановил судно и не подчинился попыткам береговой охраны перехватить его, как это сделали два предыдущих нефтяных танкера в декабре.

