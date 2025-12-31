В Финляндии задержали судно Fitburg с россиянами, повредившее подводный кабель накануне Нового года

Судно направлялось из Санкт-Петербурга (Россия) в Хайфу (Израиль). И финские власти считают, что оно повредило кабель передачи данных между Хельсинки и Таллином, принадлежащий финской телекоммуникационной компании Elisa. Кабель был поврежден 31 декабря, прямо под Новый год.

По данным полиции, финские власти в рамках совместной операции взяли под контроль судно, подозреваемое в причинении ущерба. Когда судно было обнаружено, его якорная цепь висела в воде. Задержано 14 моряков, среди которых были россияне, пишет Yle.

Грузовое судно длиной 132 метра, получившее название Fitburg, зарегистрировано в Сент-Винсенте и Гренадинах в Карибском море. Хотя судно не фигурирует в официальных санкционных списках, платформа мониторинга санкций Open Sanctions ранее указывала на Fitburg как на судно, представляющее интерес для следствия.

Фото: Соцсети

Согласно данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, судно находится у берегов Порккалы. По информации сайта, судно следовало из Санкт-Петербурга в Хайфу.

Fitburg был перехвачен патрульным кораблем пограничной охраны Turva и вертолетом в исключительной экономической зоне Финляндии, в то время как повреждение кабеля, о котором сообщила компания Elisa, находится в экономической зоне Эстонии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поговорил с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом по поводу инцидента.

Полиция проконсультировалась с Национальной прокуратурой, которая выдала постановление о возбуждении уголовного дела.

Полиция расследует инцидент как причинение тяжкого ущерба имуществу, попытку причинения тяжкого ущерба ии вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

На пресс-конференции с участием представителей различных ведомств, состоявшейся утром 31 декабря, комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки заявил, что Fitburg был изъят около 11 часов утра того же дня.

По его словам, на борту судна находились 14 членов экипажа, которые были взяты под стражу.

По словам Коскимяки, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Он заявил, что дело расследует Национальное бюро расследований (НБИ), отметив, что власти были хорошо подготовлены к инциденту в среду, учитывая их предыдущий опыт в случаях повреждения кабелей.

В интервью Орпо заявил, что не хочет строить предположения о причастности России к повреждению кабеля. Он сказал, что лучше всего позволить следователям выяснить, что произошло.

Напомним, в прошлое Рождество нефтяной танкер Eagle S сорвал якорь со дна моря, повредив несколько подводных кабелей между Финляндией и Эстонией. Капитан судна заявил, что инцидент был случайным. После судебного разбирательства, состоявшегося прошлой осенью, окружной суд Хельсинки заявил, что не обладает юрисдикцией в данном деле.

