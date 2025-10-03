Дело о повреждении кабелей: финский суд снял обвинения с моряков "теневого флота" РФ

По решению Хельсинского районного суда, Финляндия не имеет юрисдикции рассматривать дело против экипажа танкера "теневого флота" РФ Eagle S. Поскольку обвинение было снято, государство должно компенсировать 195 тысяч евро судебных расходов подозреваемых моряков.

Танкер Eagle S подозревается в повреждении кабелей на дне Балтийского моря в декабре 2024 года. Финское издание Yle пишет, что прокурор требовал наказания в виде по меньшей мере 2,5 лет лишения свободы для капитана Давита Вадачкории и его помощников Роберта Егизаряна и Сантуша Кумара Чаурасии.

На том, что финский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения дела, настаивала защита обвиняемых. Теперь суд отклонил уголовные обвинения против экипажа Eagle S.

Суд решил, что поскольку инцидент произошел в экономической зоне Финляндии, но не в ее территориальных водах, рассматривать дело должны страны происхождения моряков, или же государство, под флагом которого шло судно (Острова Кука).

Сейчас моряки больше не находятся в Финляндии — девятимесячный запрет на выезд был отменен 12 сентября, когда завершилось судебное разбирательство в Хельсинском районном суде.

Дело рассматривалось в суде с конца августа 2025 года. В нем далее показания несколько свидетелей, а также были рассмотрены письменные доказательства. Национальная уголовная полиция Финляндии расследовала инцидент около 6 месяцев.

Танкер Eagle S мог повредить кабели в Балтийском море: детали

Танкер "теневого флота РФ" Eagle S был задержан финской пограничной охраной 25 декабря 2024 года по подозрению в повреждении морского кабеля передачи электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Британское издание о судоходстве Lloyd's List со ссылкой на анонимные источники 27 декабря писало, что на задержанном Финляндией танкере были найдены шпионские устройства.

7 января со дна Финского залива выловили якорь танкера Eagle S, который мог повредить кабели связи.