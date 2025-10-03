Справа про пошкодження кабелів: фінський суд зняв обвинувачення з моряків "тіньового флоту" РФ

За рішенням Гельсінського районного суду, Фінляндія не має юрисдикції розглядати справу проти екіпажу танкера "тіньового флоту" РФ Eagle S. Оскільки обвинувачення було знято, держава має компенсувати 195 тисяч євро судових витрат підозрюваних моряків.

Танкер Eagle S підозрюється в пошкодженні кабелів на дні Балтійського моря в грудні 2024 року. Фінське видання Yle пише, що прокурор вимагав покарання у вигляді щонайменше 2,5 років позбавлення волі для капітана Давіта Вадачкорії та його помічників Роберта Егізаряна і Сантуша Кумара Чаурасії.

На тому, що фінський суд не має юрисдикції для розгляду справи, наголошував захист обвинувачених. Тепер суд відхилив кримінальні звинувачення проти екіпажу Eagle S.

Суд вирішив, що оскільки інцидент стався в економічній зоні Фінляндії, але не в її територіальних водах, розглядати справу повинні країни походження моряків, або ж держава, під прапором якої ішло судно (Острови Кука).

Зараз моряки більше не перебувають у Фінляндії — дев'ятимісячна заборона на виїзд була скасована 12 вересня, коли завершився судовий розгляд у Гельсінському районному суді.

Справа розглядалася в суді з кінця серпня 2025 року. У ній далі свідчення кілька свідків, а також були розглянуті письмові докази. Національна кримінальна поліція Фінляндії розслідувала інцидент близько 6 місяців.

Танкер Eagle S міг пошкодити кабелі в Балтійському морі: деталі

Танкер "тіньового флоту РФ" Eagle S був затриманий фінською прикордонною охороною 25 грудня 2024 року за підозрою в пошкодженні морського кабелю передачі електроенергії Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Британське видання про судноплавство Lloyd's List з посиланням на анонімні джерела 27 грудня писало, що на затриманому Фінляндією танкері були знайдені шпигунські пристрої.

7 січня з дна Фінської затоки виловили якір танкера Eagle S, який міг пошкодити кабелі зв'язку.