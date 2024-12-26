Висадилися на командний місток із повітря: як Фінляндія захопила танкер тіньового флоту РФ

У пошкодженні морського кабелю передачі електроенергії Estlink 2 між Фінляндією та Естонією підозрюють нафтовий танкер Eagle S. Судно прикордонної охорони Фінляндії супроводило ймовірного зловмисника до узбережжя Порккали.

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Нафтовий танкер Eagle S, який міг пошкодити кабель Estlink 2, що забезпечує постачання електроенергії з Фінляндії до Естонії, був перепроваджений у фінські територіальні води прикордонною службою. Про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що судно, яке плаває під прапором Островів Кука і входить до "тіньового флоту" РФ, помітно сповільнило хід, проходячи над кабелем приблизно в той час, коли було перервано передачу даних.

Рухи корабля Eagle S біля кабелю ESTLINK2 у момент пошкодження комунікацій

Співробітники поліції запобігли виходу судна з порту, висадившись на командний місток повітрям. Основний план полягав у тому, щоб за допомогою рекомендацій, закликів і наказів спочатку завести судно у фінські територіальні води, після чого можна було здійснити його захоплення. І операція пройшла саме таким чином, поділився подробицями офіцер поліцейського управління Гельсінкі Юха Хієтала.

Патрульне судно Прикордонної охорони Фінляндії Turva супроводило танкер до узбережжя Порккали

На борту судна зараз перебувають підрозділи швидкого реагування поліції та оперативна група Берегової охорони Фінської затоки.

Прикордонники патрулювали маршрут дуже близько до танкера. Відстань між кораблями становила близько 500 метрів.

Судно Eagle S вийшло з російського порту Усть-Луга і рухалося до Єгипту за прямим маршрутом через Балтійське море. Однак, як випливає з даних сайту Marine Traffic, танкер раптово зробив розворот, пройшов близько пів кілометра у зворотному напрямку, а потім повернувся на колишній курс.

На малюнку показано рух танкера

Розворот стався приблизно через півтори години після того, як судно пройшло над кабелем Estlink 2.

Наразі танкер перебуває під контролем фінської влади біля узбережжя, приблизно за 15 кілометрів від материка.

На карті показано, де зараз знаходиться танкер

Поліція розслідує справу як вандалізм за обтяжуючих обставин. За словами влади, крім кабелю Estlink 2 наразі у Фінській затоці не працюють ще чотири кабелі передачі даних.

Нагадаємо, 17 і 18 листопада сталися обриви підводних двох інтернет-кабелів у Балтійському морі. Перший кабель проходив між Фінляндією і Швецією, а другий — між Швецією і Литвою. Слідчі підозрюють, що екіпаж китайського вантажного судна Yi Peng 3 навмисно обірвав кабелі, протягнувши якір по дну.