"Крижане королівство": блогер побував у селі з екстремальною температурою до -71 (відео)

Місцеві жителі змушені справлятися з труднощами, які для більшості людей виглядають неймовірними. Вони практично не глушать автомобілі, щоб запобігти замерзанню двигунів, а використання водопровідних труб стає неможливим.

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Із завершенням святкового сезону багато хто мріє про зимову казку, але реальність життя в найхолоднішому селі світу, Оймяконі, Сибір (Росія), вражає своєю суворістю. Про незвичайну подорож розповідає блогер на ім'я Аурель в одному зі своїх роликів у TikTok.

Температура тут регулярно опускається нижче -50°C, а рекорд було встановлено 1924 року — -71,2°C. Для порівняння, найнижча температура, зафіксована у Великій Британії, становила -27,2°C у 1895 і 1982 роках у шотландському Бреймарі.

Життя в Оймяконі вимагає особливої витривалості. Місцеві жителі стикаються з труднощами, які для більшості людей здаються немислимими. Так, автомобілі залишають заведеними практично цілодобово, щоб їхні двигуни не замерзли, а труби для водопостачання практично не використовуються — вода просто перетворюється на лід. Навіть чорнило в ручках замерзає у школярів дорогою на заняття.

Екстремальні температури роблять звичайні завдання випробуванням. Наприклад, камери смартфонів часто виходять з ладу через холод, а окуляри прилипають до шкіри. Навіть горілка, що славиться своєю низькою температурою замерзання, може перетворитися на лід, якщо залишити пляшку на вулиці.

В умовах, де овочі та фрукти не ростуть, основою місцевої кухні стали багаті на вітаміни продукти тваринного походження. Одним із делікатесів є сире м'ясо лошати, яке забезпечує жителів необхідними поживними речовинами.

Суворий клімат і віддаленість регіону зробили Оймякон унікальним місцем, яке приваблює любителів екстриму. Попри це, місцеві жителі продовжують жити у своєму "крижаному королівстві", зберігаючи унікальні традиції й вражаючи світ своєю стійкістю до екстремальних умов.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні і на човні. Дівчина на ім'я Гайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Також стало відомо, що сім'я перетворює яхту на святковий будинок. Родина Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.