"Ледяное королевство": блогер побывал в деревне с экстремальной температурой до -71 (видео)

Местные жители вынуждены справляться с трудностями, которые для большинства людей выглядят невероятными. Они практически не глушат автомобили, чтобы предотвратить замерзание двигателей, а использование водопроводных труб становится невозможным.

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С завершением праздничного сезона многие мечтают о зимней сказке, но реальность жизни в самой холодной деревне мира, Оймяконе, Сибирь (Россия), поражает своей суровостью. О необычном путешествии рассказывает блогер по имени Аурель в одном из своих роликов в TikTok.

Температура здесь регулярно опускается ниже -50°C, а рекорд был установлен в 1924 году — -71,2°C. Для сравнения, самая низкая температура, зафиксированная в Великобритании, составила -27,2°C в 1895 и 1982 годах в шотландском Бреймаре.

Жизнь в Оймяконе требует особой выносливости. Местные жители сталкиваются с трудностями, которые для большинства людей кажутся немыслимыми. Так, автомобили оставляют заведенными практически круглосуточно, чтобы их двигатели не замерзли, а трубы для водоснабжения практически не используются — вода просто превращается в лед. Даже чернила в ручках замерзают у школьников по пути на занятия.

Экстремальные температуры делают обычные задачи испытанием. Например, камеры смартфонов часто выходят из строя из-за холода, а очки прилипают к коже. Даже водка, славящаяся своей низкой температурой замерзания, может превратиться в лед, если оставить бутылку на улице.

В условиях, где овощи и фрукты не растут, основой местной кухни стали богатые витаминами продукты животного происхождения. Одним из деликатесов является сырое мясо жеребенка, которое обеспечивает жителей необходимыми питательными веществами.

Суровый климат и удаленность региона сделали Оймякон уникальным местом, которое привлекает любителей экстрима. Несмотря на это, местные жители продолжают жить в своем "ледяном королевстве", сохраняя уникальные традиции и поражая мир своей стойкостью к экстремальным условиям.

Ранее Фокус сообщал, что блогерша сравнила свою жизнь в фургоне и на лодке. Девушка по имени Хайди поделилась опытом альтернативного образа жизни. Вместе с партнером и собакой она провела годы в путешествиях, чередуя уют лодочного дома со свободой в дороге.

Также стало известно, что семья превращает яхту в праздничный дом. Семья Стивенс уже год живет на яхте, путешествуя по миру. Женщина по имени Стефани отмечает, что ее дети не знают, как выглядит "традиционное" Рождество дома.