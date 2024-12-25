Між Фінляндією та Естонією вийшла з ладу лінія електропостачання: підозрюють диверсію

Влада не виключає, що мережу було від'єднано через диверсію. На той момент там проходило судно під прапором Гонконгу.

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У середу 25 грудня лінія електропередач між Естонією та Фінляндією EstLink 2 вийшла з ладу з невідомих причин, оператори працюють над усуненням проблеми. Про це пише видання Yle.

О 12:26 у середу EstLink 2 аварійно вимкнулася. Естонський оператор Elering оголосив, що на цей час конкретна причина проблеми невідома, тож вони з фінськими колегами з Fingrid з'ясовують деталі.

"Не можна виключати ймовірність вандалізму. Проте зараз ми розглядаємо цю ситуацію в цілому і повідомимо про причину несправності, коли це стане відомо", — кажуть у мережевій компанії.

За даними компанії, потужність на момент відключення становила 658 МВт.

Вважають, що кабель могло зачепити судно, яке там пропливало. Згідно із інформацією служби MarineTraffic, яка стежить за рухом суден, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, перебував біля електричного кабелю в той самий момент, коли зв’язок було втрачено.

Прем’єр-міністр Естонії Петтері Орпо заявив, що переривання електропередачі не вплине на електропостачання фінів.

"Навіть на Різдво влада не спить і розслідує справу", — зазначив він.

З цією мережею вже цього року ставалася масштабна проблема. ЇЇ вимкнули у січні, а ремонтні роботи затяглися до вересня та обійшлися у понад 30 млн євро.

Довжина EstLink 2 становить понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км — по дну Фінської затоки і ще 14 км — як надземна лінія на суходолі у Фінляндії.

Нагадаємо, що 3 грудня повідомлялося, що між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю. За даними журналістів, інцидент стався на території Фінляндії. Йдеться про два розриви кабелів на суші.