Между Финляндией и Эстонией вышла из строя линия электроснабжения: подозревают диверсию

Власти не исключают, что сеть была отключена из-за диверсии. В тот момент там проходило судно под флагом Гонконга.

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В среду 25 декабря линия электропередач между Эстонией и Финляндией EstLink 2 вышла из строя по неизвестным причинам, операторы работают над устранением проблемы. Об этом пишет издание Yle.

В 12:26 в среду EstLink 2 аварийно отключилась. Эстонский оператор Elering объявил, что на данный момент конкретная причина проблемы неизвестна и они с финскими коллегами из Fingrid выясняют детали.

"Нельзя исключать вероятность вандализма. Однако сейчас мы рассматриваем эту ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда это станет известно", — говорят в сетевой компании.

По данным компании, мощность на момент отключения составляла 658 МВт.

Считается, что кабель могло задеть судно, которое там проплывало. Согласно информации службы MarineTraffic, которая следит за движением судов, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, который плыл под флагом Гонконга, находился возле электрического кабеля в тот самый момент, когда связь была потеряна.

Премьер-министр Эстонии Петтери Орпо заявил, что прерывание электропередачи не повлияет на электроснабжение финнов.

"Даже на Рождество власть не спит и расследует дело", — отметил он.

С этой сетью уже в этом году происходила масштабная проблема. Ее отключили в январе, а ремонтные работы затянулись до сентября и обошлись в более чем 30 млн евро.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км — по дну Финского залива и еще 14 км — как надземная линия на суше в Финляндии.

Напомним, что 3 декабря сообщалось, что между Швецией и Финляндией произошли два новых разрыва интернет-кабеля. По данным журналистов, инцидент произошел на территории Финляндии. Речь идет о двух разрывах кабелей на суше.