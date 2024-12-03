Два разрыва: между Финляндией и Швецией поврежден еще один интернет-кабель, — СМИ

По данным шведской компании Global Connect, в результате инцидента проблемы со связью испытали около 6 000 домохозяйств в Финляндии.

Между Швецией и Финляндией произошли два новых разрыва интернет-кабеля. Об этом сообщило Шведское телевидение (SVT).

По данным журналистов, инцидент произошел на территории Финляндии. Речь идет о двух разрывах кабелей на суше.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин в комментарии изданию сообщил, что финская полиция расследует произошедшее, и в связи с обстоятельствами произошедшего подозревается диверсия. Правительство находится в контакте с ответственными органами и следит за развитием событий

"Мы серьезно относимся к ситуации", — написал министр связи Финляндии Лулу Ранне на своей странице в соцсети X.

В полиции Швеции заявили, что получили данные об инциденте и следят за ней. При этом в ведомстве подчеркнули, что это "дело Финляндии" и что они сотрудничают с финской полицией.

Пресс-секретарь Шведского управления почты и телекоммуникаций Петер Экстедт отметил, что тревогу по поводу инцидента поднял владелец сети Global Connect.

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Менеджер по связям с общественностью шведской компании Global Connect Никлас Экстрем, сказал Aftonbladet, что один сбой кабеля произошел в Эспоо, а другой — в Вихти. По словам Экстрема, вторая неисправность уже устранена, вторая находится в стадии устранения.

Никлас Экстрем отметил, что в понедельник от сбоев интернет-связи пострадали около 6 000 домохозяйств в Финляндии. Кроме того, сотня бизнес-клиентов на некоторое время остались без интернета. При этом сбой не затронул жителей Швеции.

Напомним, 17-18 ноября также произошли обрывы подводных двух интернет-кабелей в Балтийском море. Первый кабель проходил между Финляндией и Швецией, а второй — между Швецией и Литвой.

По данным WSJ от 28 ноября, следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 намеренно оборвал два важнейших кабеля передачи данных, протащив якорь по дну Балтийского моря.