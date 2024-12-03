Два розриви: між Фінляндією та Швецією пошкоджено ще один інтернет-кабель, — ЗМІ

За даними шведської компанії Global Connect, унаслідок інциденту проблеми зі зв'язком відчули близько 6 000 домогосподарств у Фінляндії.

Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю. Про це повідомило Шведське телебачення (SVT).

За даними журналістів, інцидент стався на території Фінляндії. Йдеться про два розриви кабелів на суші.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін у коментарі виданню повідомив, що фінська поліція розслідує подію, і у зв'язку з обставинами події підозрюється диверсія. Уряд перебуває в контакті з відповідальними органами і стежить за розвитком подій

"Ми серйозно ставимося до ситуації", — написав міністр зв'язку Фінляндії Лулу Ранне на своїй сторінці в соцмережі X.

У поліції Швеції заявили, що отримали дані про інцидент і стежать за нею. Водночас у відомстві наголосили, що це "справа Фінляндії" і що вони співпрацюють із фінською поліцією.

Прессекретар Шведського управління пошти і телекомунікацій Петер Екстедт зазначив, що тривогу з приводу інциденту підняв власник мережі Global Connect.

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Менеджер зі зв'язків із громадськістю шведської компанії Global Connect Ніклас Екстрем, сказав Aftonbladet, що один збій кабелю стався в Еспоо, а інший — у Віхті. За словами Екстрема, перша несправність уже усунена, друга перебуває на стадії ремонту.

Ніклас Екстрем зазначив, що в понеділок від збоїв інтернет-зв'язку постраждали близько 6 000 домогосподарств у Фінляндії. Крім того, сотня бізнес-клієнтів на деякий час залишилися без інтернету. Натомість збій не торкнувся жителів Швеції.

Нагадаємо, 17-18 листопада також сталися обриви підводних двох інтернет-кабелів у Балтійському морі. Перший кабель проходив між Фінляндією та Швецією, а другий — між Швецією та Литвою.

За даними WSJ від 28 листопада, слідчі підозрюють, що екіпаж китайського вантажного судна Yi Peng 3 навмисно обірвав два найважливіші кабелі передавання даних, протягнувши якір дном Балтійського моря.