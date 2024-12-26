Між Естонією та Фінляндією пошкоджено три кабелі зв'язку: що відомо

Між Фінляндією та Естонією було виявлено пошкодження трьох кабелів зв'язку. Два з них належать Elisa, а ще один CITIC Telecom.

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У середу ввечері, 25 грудня, стало відомо про пошкодження трьох кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один — компанії CITIC Telecom, повідомляє Postimees.

За запевненням компаній, що надають послуги зв'язку, перебої не чинять істотного впливу на кінцевих користувачів, оскільки зовнішні з'єднання мають багаторазове дублювання, що гарантує стабільну безперебійну роботу різних послуг. Причини поломки поки невідомі.

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Водночас розрив кабелю Estlink 2, що забезпечує постачання електроенергії з Фінляндії до Естонії, кримінальна поліція, як повідомляє ERR, розслідує як вандалізм за обтяжуючих обставин. Згідно з попередньою оцінкою фінської влади, пошкодження енергокабелю Estlink 2 було спричинене якорем нафтового танкера Eagle S, що входить до складу російського "тіньового флоту".

Фінські прикордонники піднялися на борт судна Eagle S, виявленого в місці аварії, рано вранці 26 грудня. Під час підняття якірного ланцюга якоря на ньому не виявилося. Поліція взяла судно під свій контроль, і тепер воно перебуває у фінських водах неподалік від Порккала.

У місці обриву кабелю заплановано дослідження морського дна і введено заборону на польоти суден цивільної авіації.

Як зазначає Postimees, влада Фінляндії неодноразово наголошувала, що капітан танкера дав можливість представникам фінських правоохоронних органів піднятися на борт судна для проведення розслідування.

За словами чиновників, затримання танкера пройшло мирно. Фінляндія не вступала в контакт із представниками Росії у зв'язку з інцидентом і не планує робити це й надалі.

Депутат фінського парламенту Ярмо Ліндберг, який раніше обіймав посаду командувача збройними силами Фінляндії, зазначив, що останнім часом сталося вже три випадки пошкодження кабелів, і всі вони були пов'язані з судном, на якому був відсутній якір.

"Здається підозрілим, що величезні якорі можна тягнути нерівним морським дном так, щоб судно цього не помітило", — сказав Ліндберг, додавши, що подібні інциденти свідчать про вразливість кабелів і телекомунікаційної інфраструктури.

Зі свого боку очільник Фінського центру гібридних компетенцій Юкка Саволайнен зазначив, що останнім часом спостерігається винятково велика кількість подібних інцидентів із підводними кабелями.

"Хтось зараз випробовує, як дешеві судна можуть спричинити серйозні перешкоди в усьому західному світі", — сказав він.

При цьому експерт зазначив, що найбільшої шкоди можуть завдати пошкодження кабелів у Північному морі та Атлантиці, а інциденти у Фінській затоці були експериментами.

Фінська митна служба також почала попереднє розслідування у зв'язку із серйозним порушенням правил. У митниці зазначили, що судно Eagle S, яке плаває під прапором Островів Кука, 2024 року не заходило до Фінської затоки, але відвідувало Туреччину та Індію, що є важливим моментом із погляду санкційного режиму, який діє щодо РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що влада уважно стежила за розвитком ситуації та ефективно взаємодіяла під час розслідування подій.

"Ми повинні бути в змозі запобігти ризикам, створюваним суднами, що входять до російського тіньового флоту", — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, 17 і 18 листопада сталися обриви підводних двох інтернет-кабелів у Балтійському морі. Перший кабель проходив між Фінляндією і Швецією, а другий — між Швецією і Литвою. Слідчі підозрюють, що екіпаж китайського вантажного судна Yi Peng 3 навмисно обірвав кабелі, протягнувши якір по дну.