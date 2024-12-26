Между Эстонией и Финляндией повреждены три кабеля связи: что известно

Между Финляндией и Эстонией было обнаружено повреждение трех кабелей связи. Два из них принадлежат Elisa, а еще один CITIC Telecom.

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В среду вечером, 25 декабря, стало известно о повреждении трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один — компании CITIC Telecom, сообщает Postimees.

По заверению компаний, предоставляющих услуги связи, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, так как внешние соединения имеют многократное дублирование, что гарантирует стабильную бесперебойную работу различных услуг. Причины поломки пока неизвестны.

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В то же время разрыв кабеля Estlink 2, обеспечивающего поставки электроэнергии из Финляндии в Эстонию, криминальная полиция, как сообщает ERR, расследует как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Согласно предварительной оценке финских властей, повреждение энергокабеля Estlink 2 было вызвано якорем нефтяного танкера Eagle S, входящего в состав российского "теневого флота".

Финские пограничники поднялись на борт судна Eagle S, обнаруженного в месте аварии, ранним утром 26 декабря. При поднятии якорной цепи якоря на ней не оказалось. Полиция взяла судно под свой контроль, и теперь оно находится в финских водах неподалеку от Порккала.

В месте обрыва кабеля планируются исследования морского дна и введен запрет на полеты судов гражданской авиации.

Как отмечает Postimees, власти Финляндии неоднократно подчеркивали, что капитан танкера дал возможность представителям финских правоохранительных органов подняться на борт судна для проведения расследования.

По словам чиновников, задержание танкера прошло мирно. Финляндия не вступала в контакт с представителями России в связи с инцидентом и не планируют делать это и в дальнейшем.

Депутат финского парламента Ярмо Линдберг, ранее занимавший пост командующего вооруженными силами Финляндии, указал, что за последнее время произошло уже три случая повреждения кабелей, и все они были связаны с судном, на котором отсутствовал якорь.

"Кажется подозрительным, что огромные якоря можно тащить по неровному морскому дну так, чтобы судно этого не заметило", — сказал Линдберг, добавив, что подобные инциденты свидетельствуют об уязвимости кабелей и телекоммуникационной инфраструктуры.

В свою очередь глава Финского центра гибридных компетенций Юкка Саволайнен отметил, что в последнее время наблюдается исключительно большое количество подобных инцидентов с подводными кабелями.

"Кто-то сейчас испытывает, как дешевые суда могут вызвать серьезные помехи во всем западном мире", — сказал он.

При этом эксперт отметил, что наибольший ущерб могут нанести повреждения кабелей в Северном море и Атлантике, а инциденты в Финском заливе были экспериментами.

Финская таможенная служба также начала предварительное расследование в связи с серьезным нарушением правил. В таможне отметили, что судно Eagle S, плавающее под флагом Островов Кука, в 2024 году не заходило в Финский залив, но посещало Турцию и Индию, что является важным моментом с точки зрения санкционного режима, действующего в отношении РФ.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что власти внимательно следили за развитием ситуации и эффективно взаимодействовали при расследовании событий.

"Мы должны быть в состоянии предотвратить риски, создаваемые судами, входящими в российский теневой флот", — написал он в соцсети Х.

Напомним, 17 и 18 ноября произошли обрывы подводных двух интернет-кабелей в Балтийском море. Первый кабель проходил между Финляндией и Швецией, а второй — между Швецией и Литвой. Следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 намеренно оборвал кабели, протащив якорь по дну.