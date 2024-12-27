Дід Мороз і російська ППО збили сани Санта Клауса: росЗМІ опублікували новий ролик

Новий ролик поширюється в російських блогах. Він з'явився після того, як ППО в Чечні вразила азербайджанський літак.

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У Росії зняли "соціальний ролик", де Санта Клауса вбиває російська ППО, збивши його сани над Кремлем. А потім Дід Мороз і російський військовий вітають один одного з Новим роком. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Осторожно, новости".

У Росії показали, як російська ППО вбила Санта Клауса

На кадрах Санта на санях облітає Красну площу, коли його знищують сили протиповітряної оборони Росії. Потім російський Дід Мороз у компанії оператора ППО каже: "Усе, ціль знищено. Не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі. З Новим роком!"

У Росії показали, як російська ППО вбила Санта Клауса Фото: Скриншот

У Росії показали, як російська ППО вбила Санта Клауса Фото: Скриншот

Відео поширюють пропагандистські Telegram-канали (наприклад, "Пул N3").

"Автори пропонували опублікувати рекламний ролик і через предложку "Обережно, новини". Водночас відео з'явилося в мережі на тлі катастрофи літака в Актау, яка, за даними західних ЗМІ та деяких азербайджанських політиків, сталася внаслідок роботи ППО над Грозним", — зазначили журналісти.

Вони встановили особу актора, який виконав роль оператора ППО. Його звуть Дмитро Мельников, він грає в серіалах, фільмах і рекламних роликах. У розмові з журналістом Мельников сказав, що не може назвати авторів відео через договір NDA. За його словами, реклама ніяк не пов'язана з катастрофою в Актау: відео було знято ще до грудня і, ймовірно, просто тільки зараз вийшло в мережу.

Після "вдалого" влучання російські Дід Мороз і оператор ППО привітали один одного Фото: Скриншот

"У мене дуже насичено зйомки йдуть. Я зняв короткометражку свою, випустив тиждень тому. Там теж тематика, що в мене дружина з дитиною розбилися на літаку під час підльоту до аеропорту. Виходить, я Нострадамус, чи що. Хто може передбачити такі події?" — повідомив Мельников.

Ймовірно, тематика ролика пов'язана з американською різдвяною традицією, яка бере початок із 1955 року. Американська система протиповітряної оборони Norad за жартівливою традицією щороку моделює маршрут польоту Санти за допомогою барвистої комп'ютерної анімації.

Санта Клаус стартує з Північного полюса напередодні Різдва і облітає весь світ. За поточним становищем Санти можна спостерігати на сайті www.noradsanta.org. Операція ППО "Санта Клаус" почалася помилково в 1955 році. За легендою, дитина намагалася зв'язатися із Сантою телефоном і набрала номер, зазначений у рекламі. У підсумку дитина набрала номер попередника Norad — організації Conad в американському штаті Колорадо. Черговий командир видав себе за Санта Клауса, щоб не розчаровувати малюка.

Нагадаємо, російські пропагандисти випустили ролик одразу після катастрофи літака Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до Грозного. Борт 25 грудня зазнав аварії поряд із містом Актау в Казахстані. Загинули 38 осіб, зокрема три члени екіпажу. 32 людини вижили.

Катастрофа літака в Актау

Нагадаємо, РФ випустила ракету під час роботи БПЛА над Грозним. Вона вибухнула поруч із літаком у повітрі, уламки вразили пасажирів і членів екіпажу. Пошкодженому борту не дозволили сісти в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Екіпажу наказали летіти через Каспійське море в Актау. Водночас навігаційні системи GPS літака були заблоковані по всій траєкторії польоту над водою.

Депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков зажадав вибачень від Москви за збитий літак азербайджанських авіаліній, погрожуючи погіршенням відносин між країнами.

У Кремлі заявили, що коментувати нічого.

"Ще раз повторюю, мені нічого додати до того, що я вже сказав. Триває розслідування цього авіаційного інциденту і до висновків, зроблених унаслідок розслідування, ми не вважаємо себе вправі давати якісь оцінки і не будемо цього робити", — заявив прессекретар Володимира Путіна.

26 грудня Дмитро Пєсков закликав дочекатися підсумків розслідування катастрофи азербайджанського літака, що прямував рейсом Баку — Грозний, і "не вибудовувати передчасних гіпотез".

"Водночас у нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і якась інформація може бути тільки від них. Ми ж не вважаємо себе в праві це коментувати", — повідомив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що літак могли збити із землі. На відео з місця подій були помітні сліди від уламків на обшивці лайнера. Очевидець розповів, що вибухів було кілька, і вони були зовні літака.