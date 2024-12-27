Дед Мороз и российская ПВО сбили сани Санта Клауса: росСМИ опубликовали новый ролик

Новый ролик распространяется в российских блогах. Он появился после того, как ПВО в Чечне поразила азербайджанский самолет.

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В России сняли "социальный ролик", где Санта Клауса убивает российская ПВО, сбив его сани над Кремлем. А потом Дед Мороз и российский военный поздравляют друг друга с Новым годом. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

В России показали, как российская ПВО убила Санта Клауса

На кадрах Санта на санях облетает Красную площадь, когда его уничтожают силы противовоздушной обороны России. Затем российский Дед Мороз в компании оператора ПВО говорит: "Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!"

В России показали, как российская ПВО убила Санта Клауса Фото: Скриншот

В России показали, как российская ПВО убила Санта Клауса Фото: Скриншот

Видео распространяют пропагандистские Telegram-каналы (например, "Пул N3").

"Авторы предлагали опубликовать рекламный ролик и через предложку "Осторожно, новости". При этом видео появилось в сети на фоне крушения самолета в Актау, которое, по данным западных СМИ и некоторых азербайджанских политиков, произошло в результате работы ПВО над Грозным", — отметили журналисты.

Они установили личность актера, который исполнил роль оператора ПВО. Его зовут Дмитрий Мельников, он играет в сериалах, фильмах и рекламных роликах. В разговоре с журналистом Мельников сказал, что не может назвать авторов видео из-за договора NDA. При этом, по его словам, реклама никак не связана с катастрофой в Актау: видео было снято еще до декабря и, вероятно, просто только сейчас вышло в сеть.

После "удачного" попадания российские Дед Мороз и оператор ПВО поздравили друг друга Фото: Скриншот

"У меня очень насыщенно съемки идут. Я снял короткометражку свою, выпустил неделю назад. Там тоже тематика, что у меня жена с ребенком разбились на самолете при подлете к аэропорту. Получается, я Нострадамус, что ли. Кто может предвидеть такие события?" – сообщил Мельников.

Вероятно, тематика ролика связана с американской рождественской традицией, которая берет начало с 1955 года. Американская система противовоздушной обороны Norad по шуточной традиции каждый год моделирует маршрут полета Санты с помощью красочной компьютерной анимации.

Санта Клаус стартует с Северного полюса в канун Рождества и облетает весь мир. За текущим положением Санты можно наблюдать на сайте www.noradsanta.org. Операция ПВО "Санта Клаус" началась по ошибке в 1955 году. По легенде, ребенок пытался связаться с Сантой по телефону и набрал номер, указанный в рекламе. В итоге ребенок набрал номер предшественника Norad — организации Conad в американском штате Колорадо. Дежурный командир выдал себя за Санта Клауса, чтобы не разочаровывать малыша.

Напомним, российские пропагандисты выпустили ролик сразу после крушения самолета Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Борт 25 декабря потерпел крушение рядом с городом Актау в Казахстане. Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. 32 человека выжили.

Катастрофа самолета в Актау

Напомним, РФ выпустила ракету во время работы БПЛА над Грозным. Она взорвалась рядом с самолетом в воздухе, обломки поразили пассажиров и членов экипажа. Поврежденному борту не позволили сесть ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Экипажу приказали лететь через Каспийское море в Актау. При этом навигационные системы GPS самолета были заблокированы по всей траектории полета над водой.

Депутата парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал извинений от Москвы за сбитый самолет азербайджанских авиалиний, угрожая ухудшением отношений между странами.

В Кремле заявили, что комментировать нечего.

"Еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, сделанных в результате расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

26 декабря Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования крушения азербайджанского самолета, следовавшего рейсом Баку — Грозный, и "не выстраивать преждевременных гипотез".

"Вместе с тем у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя в праве это комментировать", — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Фокус писал, что самолет могли сбить с земли. На видео с места событий были заметны следы от обломков на обшивке лайнера. Очевидец рассказал, что взрывов было несколько, и они были снаружи самолета.