Высадились на командный мостик с воздуха: как Финляндия захватила танкер теневого флота РФ

В повреждении морского кабеля передачи электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией подозревают нефтяной танкер Eagle S. Судно пограничной охраны Финляндии сопроводило предполагаемого злоумышленника к побережью Порккалы.

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Нефтяной танкер Eagle S, который мог повредить кабель Estlink 2, обеспечивающего поставки электроэнергии из Финляндии в Эстонию, был препровожден в финские территориальные воды пограничной службой. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что судно, плавающее под флагом Островов Кука и входящее в "теневой флот" РФ заметно замедлило ход, проходя над кабелем примерно в то время, когда была прервана передача данных.

Движения корабля Eagle S возле кабеля ESTLINK2 в момент повреждения коммуникаций

Сотрудники полиции предотвратили выход судна из порта, высадившись на командный мостик по воздуху. Основной план заключался в том, чтобы с помощью рекомендаций, призывов и приказов сначала завести судно в финские территориальные воды, после чего можно было осуществить его захват. И операция прошла именно таким образом, поделился подробностями офицер полицейского управления Хельсинки Юха Хиетала.

Патрульное судно Пограничной охраны Финляндии Turva сопроводило танкер к побережью Порккалы

На борту судна сейчас находятся подразделения быстрого реагирования полиции и оперативная группа Береговой охраны Финского залива.

Пограничники патрулировали маршрут очень близко к танкеру. Расстояние между кораблями составляло около 500 метров.

Судно Eagle S вышло из российского порта Усть-Луга и двигалось в Египет по прямому маршруту через Балтийское морю. Однако, как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер внезапно сделал разворот, прошел около полукилометра в обратном направлении, а затем вернулся на прежний курс.

На рисунке показано движение танкера

Разворот произошел примерно через полтора часа после того, как судно прошло над кабелем Estlink 2.

В настоящее время танкер находится под контролем финских властей у побережья, примерно в 15 километрах от материка.

На карте показано, где сейчас находится танкер

Полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах. По словам властей, помимо кабеля Estlink 2 в данный момент в Финском заливе не работают еще четыре кабеля передачи данных.

Напомним, 17 и 18 ноября произошли обрывы подводных двух интернет-кабелей в Балтийском море. Первый кабель проходил между Финляндией и Швецией, а второй — между Швецией и Литвой. Следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 намеренно оборвал кабели, протащив якорь по дну.