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Мир

Высадились на командный мостик с воздуха: как Финляндия захватила танкер теневого флота РФ

судно, танкер, Eagle S, Финский залив
Фото: YLE | Судно Eagle S

В повреждении морского кабеля передачи электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией подозревают нефтяной танкер Eagle S. Судно пограничной охраны Финляндии сопроводило предполагаемого злоумышленника к побережью Порккалы.

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Нефтяной танкер Eagle S, который мог повредить кабель Estlink 2, обеспечивающего поставки электроэнергии из Финляндии в Эстонию, был препровожден в финские территориальные воды пограничной службой. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что судно, плавающее под флагом Островов Кука и входящее в "теневой флот" РФ заметно замедлило ход, проходя над кабелем примерно в то время, когда была прервана передача данных.

Движения корабля Eagle S возле кабеля ESTLINK2 в момент повреждения коммуникаций Fullscreen
Движения корабля Eagle S возле кабеля ESTLINK2 в момент повреждения коммуникаций

Сотрудники полиции предотвратили выход судна из порта, высадившись на командный мостик по воздуху. Основной план заключался в том, чтобы с помощью рекомендаций, призывов и приказов сначала завести судно в финские территориальные воды, после чего можно было осуществить его захват. И операция прошла именно таким образом, поделился подробностями офицер полицейского управления Хельсинки Юха Хиетала.

Патрульное судно Пограничной охраны Финляндии Turva сопроводило танкер к побережью Порккалы Fullscreen
Патрульное судно Пограничной охраны Финляндии Turva сопроводило танкер к побережью Порккалы

На борту судна сейчас находятся подразделения быстрого реагирования полиции и оперативная группа Береговой охраны Финского залива.

Пограничники патрулировали маршрут очень близко к танкеру. Расстояние между кораблями составляло около 500 метров. Fullscreen
Пограничники патрулировали маршрут очень близко к танкеру. Расстояние между кораблями составляло около 500 метров.

Судно Eagle S вышло из российского порта Усть-Луга и двигалось в Египет по прямому маршруту через Балтийское морю. Однако, как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер внезапно сделал разворот, прошел около полукилометра в обратном направлении, а затем вернулся на прежний курс.

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На рисунке показано движение танкера Fullscreen
На рисунке показано движение танкера

Разворот произошел примерно через полтора часа после того, как судно прошло над кабелем Estlink 2.

В настоящее время танкер находится под контролем финских властей у побережья, примерно в 15 километрах от материка.

На карте показано, где сейчас находится танкер Fullscreen
На карте показано, где сейчас находится танкер

Полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах. По словам властей, помимо кабеля Estlink 2 в данный момент в Финском заливе не работают еще четыре кабеля передачи данных.

Напомним, 17 и 18 ноября произошли обрывы подводных двух интернет-кабелей в Балтийском море. Первый кабель проходил между Финляндией и Швецией, а второй — между Швецией и Литвой. Следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 намеренно оборвал кабели, протащив якорь по дну.