У РФ виробники ракети "Орешник" застосовували західні технології: звідки йшли поставки — FT

Зокрема, йдеться про німецькі та японські системи числового програмного керування від FANUC, Siemens і Heidenhain, необхідні для обробки матеріалів.

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Російські виробники експериментальної ракети "Орешник" використовували західні технології, що підкреслює проблеми російського ОПК у виготовленні високотехнологічної зброї. Аналіз Financial Times виявив, що виробництво ракети, імовірно заснованої на балістичній ракеті РС-26 "Рубеж", неможливе без високоточного обладнання західних компаній.

Аналітики пишуть, що особливо яскраво ця залежність проявляється в галузі числового програмного управління (ЧПУ) — технології, життєво важливої для виробництва "Ліщини", яка дає змогу заводам швидко надавати матеріалам високоточної форми за допомогою комп'ютерів, що керують інструментами.

Зазначається, що два провідні російські інститути, причетні до розроблення "Ліщини", — Московський інститут теплотехніки (МІТТ) і компанія "Созвездие" — у своїх оголошеннях про наймання працівників вказали на необхідність знання роботи з німецькими та японськими системами ЧПУ, такими як FANUC, Siemens і Heidenhain.

Обхід санкцій і проблеми імпортозаміщення

У зв'язку з цими даними виникає питання ефективності західних санкцій. Автори матеріалу стверджують, що попри санкційні обмеження західні системи ЧПУ продовжують надходити до Росії. Так у 2024 році через Китай було поставлено компонентів на суму щонайменше 3 млн доларів, включно з системою управління Heidenhain TNC640, яка дає змогу виконувати операції фрезерування, точіння і шліфування.

Система управління Heidenhain TNC640 Фото: Відкриті джерела

Ще один приклад — одна з поставок призначалася для Балтійської промислової компанії, тісно пов'язаної з військовим виробництвом. Причому компанія вже потрапляла під санкції США за спроби обходу експортного контролю.

Водночас Росія прагне замінити імпортні системи ЧПУ на вітчизняні аналоги, проте успіхів у цій галузі у росіян небагато. Навіть компанія "Стан", що веде розробки в галузі російського верстатобудування, використовує обладнання Heidenhain.

На великих виставках у РФ більшість представлених китайських верстатів також містять компоненти західного виробництва. У 2024 році на одній з найбільших російських виставок вісім китайських компаній представили 12 моделей пристроїв з ЧПУ. Згідно з аналізом Ради економічної безпеки України (РЕБ), 11 із них були оснащені контролерами японського або німецького виробництва.

"Розробка "Орешника" показує, наскільки російський військово-промисловий комплекс все ще залежить від висококласного західного обладнання. Уряди західних країн повинні домагатися припинення постачань цих товарів", — цитує видання слова представника РЕБ Дениса Гутика.

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