В РФ производители ракеты "Орешник" применяли западные технологии: откуда шли поставки — FT

В частности, речь идет о немецких и японских системах числового программного управления от FANUC, Siemens и Heidenhain, необходимых для обработки материалов.

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Российские производители экспериментальной ракеты "Орешник" использовали западные технологии, что подчеркивает проблемы российского ОПК в изготовлении высокотехнологичного оружия. Анализ Financial Times выявил, что производство ракеты, предположительно основанной на баллистической ракете РС-26 "Рубеж", невозможно без высокоточного оборудования западных компаний.

Аналитики пишут, что особенно ярко эта зависимость проявляется в области числового программного управления (ЧПУ) — технологии, жизненно важной для производства "Орешника", которая позволяет заводам быстро придавать материалам высокоточную форму с помощью компьютеров, управляющих инструментами.

Отмечается, что два ведущих российских института, причастных к разработке "Орешника" — Московский институт теплотехники (МИТТ) и компания "Созвездие", — в своих объявлениях о найме сотрудников указали необходимость знания работы с немецкими и японскими системами ЧПУ, такими как FANUC, Siemens и Heidenhain.

Обход санкций и проблемы импортозамещения

В связи с этими данными возникает вопрос эффективности западных санкций. Авторы материала утверждают, что несмотря на санкционные ограничения западные системы ЧПУ продолжают поступать в Россию. Так в 2024 году через Китай было поставлено компонентов на сумму не менее 3 млн долларов, включая систему управления Heidenhain TNC640, которая позволяет выполнять операции фрезерования, точения и шлифования.

Система управления Heidenhain TNC640 Фото: Открытые источники

Еще один пример — одна из поставок предназначалась для Балтийской промышленной компании, тесно связанной с военным производством. Причем компания уже попадала под санкции США за попытки обхода экспортного контроля.

В то же время Россия стремится заменить импортные системы ЧПУ на отечественные аналоги, однако успехов в этой области у россиян немного. Даже компания "Стан", ведущая разработки в области российского станкостроения, использует оборудование Heidenhain.

На крупных выставках в РФ большинство представленных китайских станков также содержат компоненты западного производства. В 2024 году на одной из крупнейших российских выставок восемь китайских компаний представили 12 моделей устройств с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины (СЭБ), 11 из них были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.

"Разработка "Орешника" показывает, насколько российский военно-промышленный комплекс все еще зависит от высококлассного западного оборудования. Правительства западных стран должны добиваться прекращения поставок этих товаров", — цитирует издание слова представителя СЭБ Дениса Гутыка.

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