Прослуховували радіочастоти: на затриманому Фінляндією танкері РФ були шпигунські пристрої, — ЗМІ

Інсайдер, який надавав судну комерційні послуги, стверджує, що за допомогою шпигунського обладнання на танкері Eagle S росіяни стежили за кораблями та літаками Військово-морських сил НАТО.

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Танкер тіньового флоту РФ Eagle S, який фінські правоохоронці затримали 25 грудня за підозрою в пошкодженні підводного кабелю, раніше був оснащений шпигунським обладнанням для прослуховування та запису, пише британське видання про судноплавство Lloyd's List з посиланням на анонімні джерела.

За словами джерела видання, яке надавало танкеру комерційні послуги 7 місяців тому та відмовилося називати своє ім'я з міркувань безпеки, високотехнологічне обладнання на судні Eagle S споживало багато енергії від корабельного генератора, що призводило до постійних відключень.

Також журналісти зазначають, що аналогічне обладнання було встановлене на танкері Swiftsea Rider, який належить тому самому кластеру власників і перебуває під санкціями Великої Британії.

Джерело повідомило виданню, що обладнання для прослуховування та запису доставили до танкера у "величезних портативних валізах" із "багатьма ноутбуками", які мали клавіатури російської та турецької мов. Зберігали обладнання на мосту та на "мавпячому острові" — найвищій платформі на кораблі.

За допомогою цих пристроїв російські, турецькі та індійські радисти стежили за всіма кораблями та літаками Військово-морських сил НАТО. Записи всіх радіочастот вивантажували в російських портах для аналізу, сказав інсайдер.

За словами джерела, танкер Eagle S скинув також "пристрої сенсорного типу" під час транзиту в протоці Ла-Манш, а після вивантаження для аналізу в порту РФ пристрої на судно більше не повертали.

Крім того, інсайдер зазначив, що екіпаж Eagle S міг знати про шпигунську діяльність, бо її було важко приховати, однак мовчав через загрозу життю.

"Вони замінили капітанів, коли порушили це питання", — сказало джерело.

Обрив підводного кабелю між Фінляндією та Естонією: що відомо

Ввечері 25 грудня ЗМІ повідомили, що у Балтійському морі між Естонією та Фінляндією було пошкоджено три підводні кабелі зв'язку. Один із них, Estlink 2, забезпечував постачання електроенергії, тому поліція розпочала розслідування за фактом вандалізму з обтяжливими обставинами. Фінська влада попередньо повідомляла, що кабель пошкодив якір нафтового танкера Eagle S з російського "тіньового флоту".

Очільник Фінського центру гібридних компетенцій Юкка Саволайнен зауважував, що останнім часом інцидентів із підводними кабелями стало надзвичайно багато.

26 грудня місцеві ЗМІ повідомили, що нафтовий танкер тіньового флоту РФ Eagle S затримала фінська прикордонна служба. Зазначалося, що судно під прапором Островів Кука вийшло з російського порту Усть-Луга і рухалося до Єгипту, а над кабелем Estlink 2 суттєво сповільнилося саме в той час, коли було перервано передачу даних.