Прослушивали радиочастоты: на задержанном Финляндией танкере РФ были шпионские устройства, — СМИ

Инсайдер, который предоставлял судну коммерческие услуги, утверждает, что с помощью шпионского оборудования на танкере Eagle S россияне следили за кораблями и самолетами Военно-морских сил НАТО.

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Танкер теневого флота РФ Eagle S, который финские правоохранители задержали 25 декабря по подозрению в повреждении подводного кабеля, ранее был оснащен шпионским оборудованием для прослушивания и записи, пишет британское издание о судоходстве Lloyd's List со ссылкой на анонимные источники.

По словам источника издания, который предоставлял танкеру коммерческие услуги 7 месяцев назад и отказался называть свое имя из соображений безопасности, высокотехнологичное оборудование на судне Eagle S потребляло много энергии от корабельного генератора, что приводило к постоянным отключениям.

Также журналисты отмечают, что аналогичное оборудование было установлено на танкере Swiftsea Rider, который принадлежит тому же кластеру владельцев и находится под санкциями Великобритании.

Источник сообщил изданию, что оборудование для прослушивания и записи доставили на танкер в "огромных портативных чемоданах" со "многими ноутбуками", которые имели клавиатуры русского и турецкого языков. Хранили оборудование на мосту и на "обезьяньем острове" — самой высокой платформе на корабле.

С помощью этих устройств российские, турецкие и индийские радисты следили за всеми кораблями и самолетами Военно-морских сил НАТО. Записи всех радиочастот выгружали в российских портах для анализа, сказал инсайдер.

По словам источника, танкер Eagle S сбросил также "устройства сенсорного типа" во время транзита в проливе Ла-Манш, а после выгрузки для анализа в порту РФ устройства на судно больше не возвращали.

Кроме того, инсайдер отметил, что экипаж Eagle S мог знать о шпионской деятельности, потому что ее было трудно скрыть, однако молчал из-за угрозы жизни.

"Они заменили капитанов, когда подняли этот вопрос", — сказал источник.

Обрыв подводного кабеля между Финляндией и Эстонией: что известно

Вечером 25 декабря СМИ сообщили, что в Балтийском море между Эстонией и Финляндией были повреждены три подводных кабеля связи. Один из них, Estlink 2, обеспечивал поставки электроэнергии, поэтому полиция начала расследование по факту вандализма с отягчающими обстоятельствами. Финские власти предварительно сообщали, что кабель повредил якорь нефтяного танкера Eagle S из российского "теневого флота".

Глава Финского центра гибридных компетенций Юкка Саволайнен отмечал, что в последнее время инцидентов с подводными кабелями стало чрезвычайно много.

26 декабря местные СМИ сообщили, что нефтяной танкер теневого флота РФ Eagle S задержала финская пограничная служба. Отмечалось, что судно под флагом Островов Кука вышло из российского порта Усть-Луга и двигалось в Египет, а над кабелем Estlink 2 существенно замедлилось именно в то время, когда была прервана передача данных.