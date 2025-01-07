З дна Фінської затоки виловили якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі

Якір танкера Eagle S підняла команда шведського військового корабля "Белос". Розслідування триває.

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На дні Фінської затоки знайшли якір танкера Eagle S, який він, імовірно, "загубив" під час обриву кількох підводних кабелів на дні Балтійського моря 25 грудня. Про це повідомляє Yle.

Якір танкера тіньового флоту РФ "Eagle S" було піднято на палубу командою HMS Belos ВМС Швеції 6 січня. Потім якір передали Фінляндії.

За якорем було виявлено слід завдовжки в кілька десятків кілометрів.

"Місце виявлення якоря розташоване на маршруті, яким слідував Eagle S, на рівні Порккаланіємі. Якір знаходився на західному кінці знака опору, знайденого на морському дні, недалеко від точки, де закінчується знак опору", — говорить у прес-релізі генеральний директор розслідування, комісар кримінального округу Рісто Лохі.

Влада визначила місцезнаходження якоря на дні моря на минулих вихідних і розпочала підйом. Це зайняло деякий час, оскільки якір лежав на глибині близько 80 метрів.

Якір Eagle S на дні Фінської затоки Фото: Finnish police

Тепер якір є в розпорядженні слідчих, які розслідують пошкодження підводної ЛЕП і кількох кабелів зв'язку у Фінській затоці вдень 25 грудня. Головною версією є те, що кабелі порвали якорем танкера Eagle S, який прямував із російського порту.

Танкер Eagle S, який вважають частиною російського "тіньового флоту" і підозрюють у пошкодженні кабелів у Фінській затоці 25 грудня, наразі перебуває в одній із гаваней біля міста Порвоо.

Поліція підозрює вісьмох членів екіпажу Eagle S у вандалізмі за обтяжуючих обставин і перешкодах у телекомунікаціях за обтяжуючих обставин.

На борту танкера триває також інспекція Агентства транспорту і зв'язку Traficom, яка зосереджена на технічному стані та дотриманні всіх необхідних вимог.

Російський танкер Eagle S

Герман Юнгберг, адвокат, який представляє судноплавну компанію корабля Eagle S, зажадав на минулих вихідних, щоб Центральна кримінальна поліція припинила розслідування, пов'язане з пошкодженням кабелю.

"Я думаю, весь екіпаж (і корабель) не можна тримати в заручниках, якщо хтось накосячив", — заявив тоді адвокат Юнгберг.

Він засновує свою заяву на різних розділах Кримінального кодексу, Законі про економічну зону Фінляндії та Конвенції ООН з морського права.

Але в поліції мають намір продовжувати розслідування.

"Усе буде реалізовано відповідно до плану", — каже комісар із боротьби зі злочинністю Рісто Лохі. Він заявив, що ситуація постійно змінюється і класифікація злочинів може змінюватися під час розслідування.

Нагадаємо, танкер Eagle S підозрюють у пошкодженні лінії електропередач Estlink 2 разом із чотирма телекомунікаційними лініями. У поліції припускають, що команда танкера тягнула якір по дну, обірвавши два морські кабелі між Гельсінкі і Таллінном, які експлуатує компанія Elisa.

Обірвані кабелі

Ще один обірваний кабель, що також пролягає з Гельсінкі до Таллінна, належить китайській компанії CITIC Telecom. Четвертий пошкоджений кабель C-Lion1 належить компанії Cinia і з'єднує Гельсінкі з Німеччиною. 26 грудня фінська влада піднялася на борт танкера Eagle S.

А вже наступного дня ЗМІ повідомили, що за допомогою шпигунського обладнання на танкері Eagle S росіяни стежили за кораблями і літаками Військово-морських сил НАТО.