Со дна Финского залива выловили якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

Якорь танкера Eagle S подняла команда шведского военного корабля "Белос". Расследование продолжается.

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На дне Финского залива нашли якорь танкера Eagle S, который он, вероятно, "потерял" во время обрыва нескольких подводных кабелей на дне Балтийского моря 25 декабря. Об этом сообщает Yle.

Якорь танкера теневого флота РФ "Eagle S" был поднят на палубу командой HMS Belos ВМС Швеции 6 января. Затем якорь передали Финляндии.

За якорем был обнаружен след длиной в несколько десятков километров.

"Место обнаружения якоря находится на маршруте, по которому следовал Eagle S, на уровне Порккаланниеми. Якорь находился на западном конце знака сопротивления, найденного на морском дне, недалеко от точки, где заканчивается знак сопротивления", — говорит в пресс-релизе генеральный директор расследования, комиссар криминального округа Ристо Лохи .

Власти определили местонахождение якоря на дне моря на минувших выходных и приступили к подъему. Это заняло некоторое время, так как якорь лежал на глубине около 80 метров.

Якорь Eagle S на дне Финского залива Фото: Finnish police

Теперь якорь есть в распоряжении следователей, которые расследуют повреждение подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе днем 25 декабря. Главной версией является то, что кабели порвали якорем танкера Eagle S, следовавшего из российского порта.

Танкер Eagle S, который считают частью российского "теневого флота" и подозревают в повреждении кабелей в Финском заливе 25 декабря, сейчас находится в одной из гаваней возле города Порвоо.

Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в вандализме при отягчающих обстоятельствах и помехах в телекоммуникациях при отягчающих обстоятельствах.

На борту танкера продолжается также инспекция Агентства транспорта и связи Traficom, которая сосредоточена на техническом состоянии и соблюдении всех необходимых требований.

Российский танкер Eagle S

Герман Юнгберг, адвокат, представляющий судоходную компанию корабля Eagle S, потребовал на минувших выходных, чтобы Центральная криминальная полиция прекратила расследование, связанное с повреждением кабеля.

"Я думаю, весь экипаж (и корабль) нельзя держать в заложниках, если кто-то накосячил", — заявил тогда адвокат Юнгберг.

Он основывает свое заявление на различных разделах Уголовного кодекса, Законе об экономической зоне Финляндии и Конвенции ООН по морскому праву.

Но в полиции намерены продолжать расследование.

"Все будет реализовано в соответствии с планом", — говорит комиссар по борьбе с преступностью Ристо Лохи. Он заявил, что ситуация постоянно меняется и классификация преступлений может меняться по ходу расследования.

Напомним, танкер Eagle S подозревают в повреждении линии электропередач Estlink 2 вместе с четырьмя телекоммуникационными линиями. В полиции предполагают, что команда танкера тянула якорь по дну, оборвав два морских кабеля между Хельсинки и Таллинном, эксплуатируемых компанией Elisa.

Оборванные кабели

Еще один оборванный кабель, также пролегающий из Хельсинки в Таллинн, принадлежит китайской компании CITIC Telecom. Четвертый поврежденный кабель C-Lion1 принадлежит компании Cinia и соединяет Хельсинки с Германией. 26 декабря финские власти поднялись на борт танкера Eagle S.

А уже на следующий день СМИ сообщили, что с помощью шпионского оборудования на танкере Eagle S россияне следили за кораблями и самолетами Военно-морских сил НАТО.