Тайная армия Путина: CNN выяснил, что за ЧВК охраняет теневой российский флот

По данным разведок, российский теневой флот одновременно используется и в качестве разведывательного ресурса. И отвечает за это Moran Security, в которую вошли бывшие члены ЧВК "Вагнер".

Источники в западных и украинских разведывательных службах эксклюзивно сообщили CNN, что российские специалисты, связанные с вооруженными силами и службами безопасности РФ, занимались шпионажем в европейских водах, работая под прикрытием на судах, перевозящих российскую нефть. И заодно охраняя теневой флот Путина.

Включение россиян с опытом работы в сфере безопасности в состав экипажей теневого флота вызывает тревогу в европейских столицах, поскольку демонстрирует, насколько наглыми стали методы Кремля.

Теневые танкеры Путина охраняют бывшие "вагнеровцы" из Moran Security

Охрана теневых танкеров набирается из Moran Security, это российская компания с офисами в Москве и Грузии, работают в ней наемники, которые ранее были в других российских ЧВК, например, ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото с сайта Moran Security Group

В 2024 году Министерство финансов США ввело в отношении этой фирмы санкции за предоставление "вооруженных охранных услуг" российским государственным предприятиям с целью "усиления давления на Россию в связи с ее продолжающейся жестокой и неспровоцированной войной против Украины".

Украинская разведка заявила, что зафиксировала появление этих охранников на борту теневого флота около шести месяцев назад.

Один из западных источников в разведке добавил, что однажды сотрудники Moran Security сделали фотографии европейских военных объектов с одного из кораблей теневого флота.

Россиянам на борту также поручено следить за капитанами судов, поскольку большинство из них не являются гражданами России.

Танкер "теневого флота" РФ Фото: Верстка

Присутствие и деятельность россиян на борту этих кораблей вызывают растущую озабоченность у европейских служб безопасности, учитывая количество судов теневого флота, курсирующих вблизи береговой линии континента, и потенциальную возможность шпионажа.

Сотрудники служб безопасности заявляют, что размещение на борту этих судов вооруженных людей с военным прошлым — это еще один инструмент в арсенале Кремля, использующих методы гибридной войны для дестабилизации ситуации в Европе. Источники в разведке также сообщили CNN, что эти люди занимались саботажем.

"Нахождение частных вооруженных групп на борту судов теневого флота — это классический пример правдоподобного отрицания причастности. Всем, кто хоть немного в курсе, известно, что эти ребята получают приказы от российского государства, но доказать это сложно", — заявил бывший сотрудник датской разведки Якоб Каарсбо.

Алексей Бадиков, который, по данным Министерства финансов США, является генеральным директором компании, сообщил CNN, что он является заместителем директора Moran Security Group и "в основном" находится в Санкт-Петербурге, но отказался комментировать обвинения в шпионаже и саботаже.

Как действуют сотрудники Moran Security

Журналисты рассказали от деятельности "Моран Секьюрити" на примере танкера "Боракай, который находится под санкциями и за последние три года неоднократно менял свое название и место официальной регистрации.

20 сентября двое россиян поднялись на борт судна "Боракай" в российском Приморске под Санкт-Петербургом.

Эти мужчины не были моряками, а были указаны в списке экипажа просто как техники. Согласно списку, они были единственными россиянами на борту судна, в остальном экипаж состоял из граждан Китая, Мьянмы и Бангладеш.

Фото с сайта Moran Security Group

По данным западного источника в разведке, один из них — бывший полицейский, ранее работавший в российской частной военной компании "Вагнер". Ни у одного из мужчин нет активной онлайн-деятельности, и их деятельность на борту "Боракая" остается неясной.

Во время другого рейса судна "Боракай" в июле один из находившихся на борту служил в специальном полицейском полку Министерства внутренних дел России, а другой указал в качестве своего зарегистрированного адреса Министерство обороны России.

Датские морские лоцманы, которые поднимаются на борт танкеров, чтобы помочь им пройти через проливы, говорят, что на борту часто находятся россияне, которые, похоже, полностью контролируют ситуацию и враждебно настроены по отношению к инспекторам.

"Я лично видел как минимум два катера теневого флота, где экипаж состоял в основном из нерусских, но внезапно в списке оказывались один или два россиянина", — сказал Бьярне Цезарь Скиннеруп, один из самых опытных офицеров датской государственной лоцманской службы DanPilot.

Иногда, по его словам, они одеты в форму, которая в одном случае выглядела как камуфляжная форма российского военно-морского флота.

"Похоже, на борту они всем управляют — у них даже больше власти, чем даже у капитана", — сказал Скиннеруп.

В июле компания DanPilot направила электронное письмо в датское управление по чрезвычайным ситуациям, в котором говорилось: "Поступает все больше сообщений о судах, на борту которых находятся несколько дополнительных членов экипажа, вероятно, россиян, одетых в военную форму и активно фотографирующих, среди прочего, районы мостика".

Высокопоставленный командующий шведского военно-морского флота Эва Скоог Хаслум заявила в прошлом году, что некоторые связанные с Россией танкеры в Балтийском море перевозили "антенны и мачты, которые обычно не принадлежат" торговым судам.

И уже упомянутый танкер "Боракай", перевозя российскую нефть в Индию, оказался у берегов Дании как раз в тот момент, когда серия наблюдений беспилотников нарушила движение в аэропорту Копенгагена. Другие беспилотники пролетали вблизи датских военных баз.

Источник в западных разведывательных службах сообщил: "Совпадение между инцидентом и присутствием судна в этом районе можно расценивать как подозрительное".

Спустя несколько дней после этих инцидентов французские военные поднялись на борт судна "Боракай" у берегов Бретани на северо-западе Франции, поскольку оно не смогло предоставить доказательства гражданства судна. Беспилотников на борту обнаружено не было. Был арестован капитан-китаец и только тогда выяснилось, что двое россиян находились среди членов экипажа. Их допросили в частном порядке.

Французский спецназ на борту танкера "Боракай"

Китайский капитан был арестован и впоследствии обвинен французскими властями в "неподчинении указаниям". Судно "Боракай" с сентября утверждало, что ходит под флагом Бенина, но французская прокуратура заявила, что расследует "отсутствие документации, подтверждающей гражданство судна и принадлежность к его флагу".

Каарсбо заявил, что, хотя невозможно доказать, являются ли эти люди обученными пилотами беспилотников, "эти парни — не просто невинные моряки… существует немалая вероятность того, что они способны запускать беспилотники".

Однако Бадиков отверг это предположение, заявив CNN, что "это полная чушь", будто "танкер с сырой нефтью запустит дроны над Данией".

Источники в украинской разведке сообщили CNN имена восьми россиян, находившихся на борту других кораблей теневого флота и совершивших аналогичные рейсы вокруг Европы в течение последнего года. Несколько из них имели связи с российскими военными.

Moran Security Group – что известно

По данным западных разведывательных источников, компания Moran Security Group была основана в 2009 году и имела обширные связи с ЧВК "Вагнер", а также с российскими военными и разведывательными службами.

Два предыдущих директора компании "Моран", Евгений Сидоров и Вадим Гусев, в 2013 году основали "Славянский корпус" — частную военную компанию, из которой впоследствии вышла компания "Вагнер". В Telegram-каналах ЧВК "Вагнер" появлялись кадры с сотрудниками "Моран" в море, а более десяти лет назад компания участвовала в борьбе с пиратством у берегов Сомали.

Фото с сайта Moran Security Group

Профили в социальных сетях некоторых сотрудников Морана также показывают, что они были связаны с компанией "Вагнер", которая фактически была ликвидирована после того, как ее тогдашний руководитель Евгений Пригожин предпринял неудачную попытку восстания в России в 2023 году.

На своем веб-сайте "Моран" заявляет, что ищет "действующих или отставных офицеров, служивших в подразделениях специального назначения (ГРУ, воздушно-десантные войска, морские коммандос) и совершивших как минимум две командировки". ГРУ — это российская военная разведка.

Президент компании Moran Вячеслав Калашников — отставной подполковник российской разведки ФСБ, а двое из менеджеров, указанных на сайте компании, — бывшие командиры атомных подводных лодок.

Группа рекламирует широкий спектр услуг: международную логистику, физическую безопасность на море и суше, а также разведывательные операции. По данным украинской разведки, сотрудники "Моран" и ЧВК "Вагнер" принимали участие в операциях в Сирии в поддержку свергнутого режима Асада.

В прошлом году Министерство финансов США внесло компанию в санкционный список, заявив, что она "предоставляет услуги вооруженной охраны и работала по контракту с российскими государственными предприятиями". Одной из таких организаций является "Совкомфлот", российская государственная судоходная компания, которая указана на сайте "Моран" в качестве клиента.

Судя по корпоративному реестру, в 2017 году компания была закрыта в России, а в следующем году открыла офис Грузии. Теперь Moran Security зарегистрирована как в Москве, так и в Белизе.

Напомним, стало известно, что Украина атаковала судно российского теневого флота, нанеся удар дронами. Атака была осуществлена в нейтральных водах Средиземного моря по танкеру QENDIL.

10 декабря стало известно, что украинские дроны Sea Baby атаковали танкер из теневого флота России в Черном море. Он стал четвертым атакованным танкером за две последние недели.