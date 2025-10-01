Французский спецназ взял на абордаж теневой танкер РФ (видео)

Французские военные высадились на российский танкер под флагом Бенина. Именно этот танкер, который много раз менял названия, связывают с запуском беспилотников над военными объектами в Дании.

Французские ВМС взяли на абордаж судно Boracay, плавающее под флагом Бенина и внесенное в черный список Евросоюза за то, что оно входит в "теневой флот" нефтяных танкеров РФ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не подтвердил сообщения о связи танкера с запуском БПЛА над Данией, но заявил, что судно совершило "серьезные преступления", сообщает Daily Mail.

Французский спецназ высадился на танкер российского теневого флота

В настоящее время танкер стоит на якоре недалеко от западного французского города Сен-Назер.

Танкер Boracay был задержан в начале этого года за плавание без действующего флага страны.

Танкеры теневого флота РФ, как правило, имеют непрозрачную информацию о владельце и страховке и зачастую им больше 20 лет.

По данным MarineTraffic, танкер с сырой нефтью покинул российский порт Приморск 20 сентября.

На прошлой неделе судно прошло через Балтийское море и возле Дании, прежде чем войти в Северное море и двинуться на запад через Ла-Манш.

Именно этот танкер подозревается в запуске беспилотников над Данией в прошлом месяце.

Данные слежения за судном показывают, что за танкером 2007 года постройки следовал французский военный корабль после того, как он обогнул северо-западную оконечность Франции, после чего изменил курс и направился на восток к французскому побережью.

Французы взяли танкер российского теневого флота

Кремль заявил в среду, что не располагает информацией о судне, но добавил, что российским военным иногда приходится действовать, чтобы восстановить порядок, когда иностранные государства предпринимают то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "провокационными действиями".

Военно-морские эксперты подозревают, что это одно из нескольких судов, связанных с Россией, которые могли быть причастны к вторжениям беспилотников в Данию в сентябре.

В минувшее воскресение министерство обороны Дании заявило, что вновь наблюдало беспилотники в нескольких местах расположения своих вооруженных сил, на следующий день после того, как альянс НАТО объявил об усилении своей бдительности в регионе Балтийского моря.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции в отношении танкера Boracay с сырой нефтью в октябре 2024 года и феврале 2025 года.

ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов, "применяя нестандартные и высокорискованные методы судоходства".

Великобритания заявила, что судно "участвовало в деятельности, целью или следствием которой является дестабилизация Украины… или получение выгоды от правительства России или его поддержка" при транспортировке нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третью страну.

Судно, сменившее название на Boracay (или, согласно некоторым базам данных судоходства, на Pushpa) в декабре 2024 года, ранее называлось Kiwala. Суда сохраняют один и тот же идентификационный номер ИМО на протяжении всего срока службы, но могут менять названия.

