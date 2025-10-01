Французький спецназ узяв на абордаж тіньовий танкер РФ (відео)

Французькі військові висадилися на російський танкер під прапором Беніну. Саме цей танкер, який багато разів змінював назви, пов'язують із запуском безпілотників над військовими об'єктами в Данії.

Французькі ВМС взяли на абордаж судно Boracay, що плаває під прапором Беніну та внесено до чорного списку Євросоюзу через те, що воно входить до "тіньового флоту" нафтових танкерів РФ. Президент Франції Емманюель Макрон не підтвердив повідомлення про зв'язок танкера із запуском БПЛА над Данією, але заявив, що судно вчинило "серйозні злочини", повідомляє Daily Mail.

Французький спецназ висадився на танкер російського тіньового флоту

Наразі танкер стоїть на якорі недалеко від західного французького міста Сен-Назер.

Танкер Boracay було затримано на початку цього року за плавання без чинного прапора країни.

Танкери тіньового флоту РФ, як правило, мають непрозору інформацію про власника і страховку, і часто їм понад 20 років.

За даними MarineTraffic, танкер із сирою нафтою покинув російський порт Приморськ 20 вересня.

Минулого тижня судно пройшло через Балтійське море і біля Данії, перш ніж увійти в Північне море і рушити на захід через Ла-Манш.

Саме цей танкер підозрюється в запуску безпілотників над Данією минулого місяця.

Дані стеження за судном показують, що за танкером 2007 року побудови слідував французький військовий корабель після того, як він обігнув північно-західний край Франції, після чого змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя.

Французи взяли танкер російського тіньового флоту

Кремль заявив у середу, що не має інформації про судно, але додав, що російським військовим іноді доводиться діяти, щоб відновити порядок, коли іноземні держави роблять те, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав "провокаційними діями".

Військово-морські експерти підозрюють, що це одне з кількох суден, пов'язаних із Росією, які могли бути причетні до вторгнень безпілотників у Данію у вересні.

Минулої неділі міністерство оборони Данії заявило, що знову спостерігало безпілотники в кількох місцях розташування своїх збройних сил, наступного дня після того, як альянс НАТО оголосив про посилення своєї пильності в регіоні Балтійського моря.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції щодо танкера Boracay із сирою нафтою в жовтні 2024 року і лютому 2025 року.

ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської сирої нафти і нафтопродуктів, "застосовуючи нестандартні та високоризиковані методи судноплавства".

Велика Британія заявила, що судно "брало участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України... або одержання вигоди від уряду Росії чи його підтримка" під час транспортування нафти або нафтопродуктів російського походження в третю країну.

Судно, що змінило назву на Boracay (або, згідно з деякими базами даних судноплавства, на Pushpa) у грудні 2024 року, раніше називалося Kiwala. Судна зберігають один і той самий ідентифікаційний номер ІМО протягом усього терміну служби, але можуть змінювати назви.

А країни Балтії всерйоз стурбовані великою кількістю російських тіньових танкерів, яких стає дедалі більше і які загрожують екологічною катастрофою через свій жахливий стан.