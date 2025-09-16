"Їх там сотні": тіньовий флот Путіна заполонив Балтійське море (фото)

Шведська берегова охорона відстежує тіньовий російський флот, який продовжує перевозити нафту, незважаючи на санкції. Але танкери заповнили Балтійське море, загрожуючи екологічною катастрофою.

Журналіст The Guardian приєднався до шведів, які показали йому в режимі реального часу, що сотні російських старезних танкерів курсують Балтійським морем.

"Ці зелені символи — тіньовий флот", — каже Ян Ерік Антонссон зі шведського судна берегової охорони. Лише вздовж узбережжя південної Швеції з'являється понад дюжину зелених трикутників.

Тіньовий флот РФ на карті в реальному часі Фото: The Guardian

Щодня сотні суден тіньового флоту — нерегульованих танкерів, що старіють, з усього світу в різному ступені готовності, які перевозять нафту з Росії до таких країн, як Китай та Індія, — рухаються відносно вузьким проходом у Балтійському морі.

Те, що раніше, як сподівалися, мало б фактично стати "озером НАТО" після вступу Фінляндії та Швеції, натомість перетворилося на поле битви гібридної війни й тіньового флоту, що діє під різними іменами і міняє прапори, щоб обійти західні економічні санкції, запроваджені проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Передбачається, що деякі тіньові кораблі супроводжують російські військові кораблі, а за іншими стежать літаки, які стежать згори, щоб переконатися, що вони доберуться до місця призначення.

Кореспонденту надали рідкісну можливість стати свідком діяльності берегової охорони, супроводивши судно KBV 003 з порту Карлскруна у восьмигодинному патрулюванні одного з найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі.

"Морський рух на Балтиці значно збільшився через увесь тіньовий флот, а також кораблі НАТО, військові кораблі та берегову охорону. Тому ми намагаємося триматися подалі і показати, що ми тут", — каже капітан судна Йоакім Хоканссон.

У Борнхольмській протоці судна російського тіньового флоту проходять менш ніж за 10 морських миль від узбережжя Швеції.

Пізніше берегова охорона слідує за одним, нафтовим танкером, який наразі плаває під прапором Мальти, який, згідно з морськими онлайн-записами, в останні два роки також плавав під прапором Маршаллових Островів під іншою назвою. Поки судна перебувають в економічній зоні країни, а не в її меншому територіальному морі — не більше ніж 12 морських миль від берега — підстави для втручання вкрай обмежені, але з липня берегова охорона має право зв'язуватися із судном, щоб запросити інформацію про судно і його страховку. Член екіпажу нафтового танкера повідомляє по радіо, що його останнім портом заходу був Приморськ, Росія, і він перевозить трохи менше ніж 30 000 метричних тонн дизельного палива. Його наступна зупинка, за його словами, — Аліага в Туреччині. Його кінцевий пункт призначення дізнатися неможливо, але шведська берегова охорона впевнена, що це судно є частиною російського тіньового флоту.

Танкер із тіньового флоту РФ у Балтійському морі Фото: The Guardian

Радіовиклик є частиною нового урядового плану, спрямованого на посилення контролю за тіньовим флотом у зв'язку з побоюваннями серйозного розливу нафти. Судна не зобов'язані реагувати, але берегова охорона поки заявляє, що вони співпрацюють.

"Балтикою постійно рухаються сотні суден тіньового флоту. І для нашого маленького моря це дуже багато", — каже Хоканссон. За його словами, вони бачать танкери, які зроду сюди не заходили.

Безпека на Балтиці радикально змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, каже Хоканссон. Крім зростання тіньового флоту, зростає кількість перешкод у роботі супутникових навігаційних систем, таких як GPS, і влада країн Балтії має пильно стежити за підводною інфраструктурою. У разі розливу нафти берегова охорона відповідатиме за екстрене реагування та ліквідацію наслідків. Крім того, зростає фізична загроза з боку російських військових, оскільки їхня присутність на Балтиці посилилася.

Хоканссон також стикається з кораблями, які він підозрює у шпигунстві. "Раніше у них були дослідницькі кораблі для шпигунства. Останнім часом вони використовують для цих операцій вантажні судна", — стверджує він.

Однак, якщо немає доказів екологічного злочину, злочину у сфері рибальства або будь-яких порушень правил морського судноплавства, можливості шведської берегової охорони реагувати на такі загрози вкрай обмежені. Згідно з правилами Міжнародної морської організації, агентства ООН, що відповідає за безпеку судноплавства, "тіньовий флот має право вільно переміщатися всією акваторією Балтики", — каже Джонатан Толін, керівник відділу попереднього розслідування шведської берегової охорони.

Національне законодавство може застосовуватися тільки в територіальних водах країни, у ширшій економічній зоні країни має силу законодавство країни, під прапором якої плаває судно.

