"Их там сотни": теневой флот Путина заполонил Балтийское море (фото)

Шведская береговая охрана отслеживает теневой российский флот, который продолжает перевозить нефть, несмотря на санкции. Но танкеры заполнили Балтийское море, угрожая экологической катастрофой.

Журналист The Guardian присоединился к шведам, которые показали ему в режиме реального времени, что сотни российских дряхлых танкеров курсируют по Балтийскому морю.

"Эти зеленые символы — теневой флот", — говорит Ян Эрик Антонссон со шведского судна береговой охраны. Только вдоль побережья южной Швеции появляется более дюжины зеленых треугольников.

Теневой флот РФ на карте в реальном времени Фото: The Guardian

Каждый день сотни судов теневого флота — нерегулируемых стареющих танкеров со всего мира в разной степени готовности, перевозящих нефть из России в такие страны, как Китай и Индия, — движутся по относительно узкому проходу в Балтийском море.

То, что ранее, как надеялись, должно было фактически стать "озером НАТО" после вступления Финляндии и Швеции , вместо этого превратилось в поле битвы гибридной войны и теневого флота, который действует под разными именами и меняет флаги, чтобы обойти западные экономические санкции, введенные против Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Предполагается, что некоторые теневые корабли сопровождают российские военные корабли, а за другими следят самолеты, следящие сверху, чтобы убедиться, что они доберутся до места назначения.

Корреспонденту предоставили редкую возможность стать свидетелем деятельности береговой охраны, сопроводив судно KBV 003 из порта Карлскруна в восьмичасовом патрулировании одного из самых загруженных судоходных путей в мире.

"Морское движение на Балтике значительно увеличилось из-за всего теневого флота, а также кораблей НАТО, военных кораблей и береговой охраны. Поэтому мы стараемся держаться подальше и показать, что мы здесь", — говорит капитан судна Йоаким Хоканссон.

В Борнхольмском проливе суда российского теневого флота проходят менее чем в 10 морских милях от побережья Швеции.

Позже береговая охрана следует за одним, нефтяным танкером, в настоящее время плавающим под флагом Мальты, который, согласно морским онлайн-записям, в последние два года также плавал под флагом Маршалловых Островов под другим названием. Пока суда находятся в экономической зоне страны, а не в ее меньшем территориальном море — не более 12 морских миль от берега — основания для вмешательства крайне ограничены, но с июля береговая охрана имеет право связываться с судном, чтобы запросить информацию о судне и его страховке. Член экипажа нефтяного танкера сообщает по радио, что его последним портом захода был Приморск, Россия, и он перевозит чуть менее 30 000 метрических тонн дизельного топлива. Его следующая остановка, по его словам, — Алиага в Турции. Его конечный пункт назначения узнать невозможно, но шведская береговая охрана уверена, что это судно является частью российского теневого флота.

Танкер из теневого флота РФ в Балтийском море Фото: The Guardian

Радиовызов является частью нового правительственного плана, направленного на ужесточение контроля за теневым флотом в связи с опасениями серьезного разлива нефти. Суда не обязаны реагировать, но береговая охрана пока заявляет, что они сотрудничают.

"По Балтике постоянно движутся сотни судов теневого флота. И для нашего маленького моря это очень много", — говорит Хоканссон. По его словам, они видять танкеры, которые сроду сюда не заходили.

Безопасность на Балтике радикально изменилась после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, говорит Хоканссон. Помимо роста теневого флота, растет число помех в работе спутниковых навигационных систем, таких как GPS, и власти стран Балтии должны пристально следить за подводной инфраструктурой. В случае разлива нефти береговая охрана будет отвечать за экстренное реагирование и ликвидацию последствий. Кроме того, растет физическая угроза со стороны российских военных, поскольку их присутствие на Балтике усилилось.

Хоканссон также сталкивается с кораблями, которые он подозревает в шпионаже. "Раньше у них были исследовательские корабли для шпионажа. В последнее время они используют для этих операций грузовые суда", — утверждает он.

Однако, если нет доказательств экологического преступления, преступления в сфере рыболовства или каких-либо нарушений правил морского судоходства, возможности шведской береговой охраны реагировать на такие угрозы крайне ограничены. Согласно правилам Международной морской организации, агентства ООН, отвечающего за безопасность судоходства, "теневой флот имеет право свободно перемещаться по всей акватории Балтики", — говорит Джонатан Толин, руководитель отдела предварительного расследования шведской береговой охраны.

Национальное законодательство может применяться только в территориальных водах страны, в более широкой экономической зоне страны имеет силу законодательство страны, под флагом которой плавает судно.

