Беспрецедентный эскорт: военный корабль РФ впервые открыто сопровождал танкеры теневого флота

Российский военный корабль впервые открыто сопровождал танкеры теневого флота через пролив Ла-Манш.

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Таким образом зафиксирован первый случай, что ВМФ рф открыто защищает теневой флот военной силой. Об этом сообщил аналитик Mark Douglas на своей странице в Linkedin.

По его информации, согласно маршрутам AIS с 16 июня, два танкера теневого флота и российский военный корабль скоординировались для совместного входа в Ла-Манш. Их маршруты свидетельствуют о преднамеренном выборе времени, чтобы позволить всем трем судам одновременно пройти транзитом, направляясь в РФ для загрузки нефти.

В Ла-Манш заходили корвет "Бойкий", танкер "SELVA", который находится под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA, против которого введены санкции Великобритании и ЕС.

Как пишет "The Insider", танкер "SELVA" передавал AIS-сигналы как панамское судно, однако уже после публикации этого материала похоже, что танкер сменил флаг и теперь ходит под флагом Палау. Об этом свидетельствуют данные S&P.

Министр обороны Финляндии предупреждал о подобных эскортах, назвав их "беспрецедентными". Эти новые действия подтверждают то, что РФ теперь открыто защищает теневой флот с помощью военно-морских сил.

Это событие называют проверкой готовности международного сообщества к эскалации и решимости по принуждению к выполнению санкций.

Напомним, что секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Страна-агрессор маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS. Россия потратила 10 миллиардов долларов на старые суда.

Также сообщалось, что новые западные санкции против РФ также введены против ведущих нефтедобывающих гигантов и транспортных компаний России.