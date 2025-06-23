Безпрецедентний ескорт: військовий корабель РФ вперше відкрито супроводжував танкери тіньового флоту

Російський військовий корабель вперше відкрито супроводжував танкери тіньового флоту через протоку Ла-Манш.

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Отже, зафіксовано перший випадок, що ВМФ РФ відкрито захищає тіньовий флот військовою силою. Про це повідомив аналітик Mark Douglas на своїй сторінці в Linkedin.

За його інформацією, згідно з маршрутами AIS з 16 червня, два танкери тіньового флоту та російський військовий корабель скоординувалися для спільного входу в Ла-Манш. Їхні маршрути свідчать про навмисний вибір часу, щоб дати змогу всім трьом суднам одночасно пройти транзитом, прямуючи до РФ для завантаження нафти.

В Ла-Манш заходили корвет "Бойкий", танкер "SELVA", який перебуває під санкціями Великої Британії, і танкер SIERRA, проти якого запроваджені санкції Великої Британії та ЄС.

Як пише "The Insider", танкер "SELVA" передавав AIS-сигнали як панамське судно, проте вже після публікації цього матеріалу схоже, що танкер змінив прапор і тепер ходить під прапором Палау. Про це свідчать дані S&P.

Міністр оборони Фінляндії попереджав про подібні ескорти, назвавши їх "безпрецедентними". Ці нові дії підтверджують те, що РФ тепер відкрито захищає тіньовий флот за допомогою військово-морських сил.

Цю подію називають перевіркою готовності міжнародної спільноти до ескалації та рішучості щодо примусу до виконання санкцій.

Нагадаємо, що секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Країна-агресорка маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS. Росія витратила 10 мільярдів доларів на старі судна.

Також повідомлялося, що нові західні санкції проти РФ також запроваджені проти провідних нафтодобувних гігантів і транспортних компаній Росії.