Таємна армія Путіна: CNN з'ясував, що за ПВК охороняє тіньовий російський флот

За даними розвідок, російський тіньовий флот одночасно використовується і як розвідувальний ресурс. І відповідає за це Moran Security, до якої увійшли колишні члени ПВК "Вагнер".

Джерела в західних і українських розвідувальних службах ексклюзивно повідомили CNN, що російські фахівці, пов'язані зі збройними силами і службами безпеки РФ, займалися шпигунством у європейських водах, працюючи під прикриттям на суднах, що перевозять російську нафту. І заодно охороняючи тіньовий флот Путіна.

Включення росіян із досвідом роботи у сфері безпеки до складу екіпажів тіньового флоту викликає тривогу в європейських столицях, оскільки демонструє, наскільки нахабними стали методи Кремля.

Тіньові танкери Путіна охороняють колишні "вагнерівці" з Moran Security

Охорона тіньових танкерів набирається з Moran Security, це російська компанія з офісами в Москві та Грузії, працюють у ній найманці, які раніше були в інших російських ПВК, наприклад, ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Відео дня

Фото з сайту Moran Security Group

2024 року Міністерство фінансів США запровадило щодо цієї фірми санкції за надання "збройних охоронних послуг" російським державним підприємствам з метою "посилення тиску на Росію у зв'язку з її триваючою жорстокою і неспровокованою війною проти України".

Українська розвідка заявила, що зафіксувала появу цих охоронців на борту тіньового флоту близько шести місяців тому.

Одне із західних джерел у розвідці додало, що одного разу співробітники Moran Security зробили фотографії європейських військових об'єктів з одного з кораблів тіньового флоту.

Росіянам на борту також доручено стежити за капітанами суден, оскільки більшість із них не є громадянами Росії.

Танкер "тіньового флоту" РФ Фото: Верстка

Присутність і діяльність росіян на борту цих кораблів викликають дедалі більшу занепокоєність у європейських служб безпеки з огляду на кількість суден тіньового флоту, що курсують поблизу берегової лінії континенту, і потенційну можливість шпигунства.

Співробітники служб безпеки заявляють, що розміщення на борту цих суден озброєних людей із військовим минулим — це ще один інструмент в арсеналі Кремля, який використовує методи гібридної війни для дестабілізації ситуації в Європі. Джерела в розвідці також повідомили CNN, що ці люди займалися саботажем.

"Знаходження приватних збройних груп на борту суден тіньового флоту — це класичний приклад правдоподібного заперечення причетності. Усім, хто хоч трохи в курсі, відомо, що ці хлопці отримують накази від російської держави, але довести це складно", — заявив колишній співробітник данської розвідки Якоб Каарсбо.

Олексій Бадіков, який, за даними Міністерства фінансів США, є генеральним директором компанії, повідомив CNN, що він є заступником директора Moran Security Group і "здебільшого" перебуває в Санкт-Петербурзі, але відмовився коментувати звинувачення у шпигунстві та саботажі.

Як діють співробітники Moran Security

Журналісти розповіли від діяльності "Моран Сек'юріті" на прикладі танкера "Боракай", що перебуває під санкціями і за останні три роки неодноразово змінював свою назву та місце офіційної реєстрації.

20 вересня двоє росіян піднялися на борт судна "Боракай" у російському Приморську під Санкт-Петербургом.

Ці чоловіки не були моряками, а були вказані в списку екіпажу просто як техніки. Згідно зі списком, вони були єдиними росіянами на борту судна, в іншому екіпаж складався з громадян Китаю, М'янми і Бангладеш.

Фото з сайту Moran Security Group

За даними західного джерела в розвідці, один із них — колишній поліцейський, який раніше працював у російській приватній військовій компанії "Вагнер". У жодного з чоловіків немає активної онлайн-діяльності, і їхня діяльність на борту "Боракая" залишається незрозумілою.

Під час іншого рейсу судна "Боракай" у липні один із тих, хто перебував на борту, служив у спеціальному поліцейському полку Міністерства внутрішніх справ Росії, а інший вказав як свою зареєстровану адресу Міністерство оборони Росії.

Данські морські лоцмани, які піднімаються на борт танкерів, щоб допомогти їм пройти через протоки, кажуть, що на борту часто перебувають росіяни, які, схоже, повністю контролюють ситуацію та вороже налаштовані щодо інспекторів.

"Я особисто бачив щонайменше два катери тіньового флоту, де екіпаж складався здебільшого з неросіян, але раптово у списку опинялися один або два росіянина", — сказав Б'ярне Цезар Скіннеруп, один із найдосвідченіших офіцерів данської державної лоцманської служби DanPilot.

Іноді, за його словами, вони одягнені у форму, яка в одному випадку виглядала як камуфляжна форма російського військово-морського флоту.

"Схоже, на борту вони всім керують — у них навіть більше влади, ніж навіть у капітана", — сказав Скіннеруп.

У липні компанія DanPilot надіслала електронного листа до данського управління з надзвичайних ситуацій, у якому йшлося: "Надходить дедалі більше повідомлень про судна, на борту яких перебувають кілька додаткових членів екіпажу, імовірно, росіян, одягнених у військову форму, які активно фотографують, зокрема, райони містка".

Високопоставлена командувачка шведського військово-морського флоту Ева Скоог Гаслум заявила торік, що деякі пов'язані з Росією танкери в Балтійському морі перевозили "антени і щогли, які зазвичай не належать" торговельним суднам.

І вже згаданий танкер "Боракай", що перевозив російську нафту в Індію, опинився біля берегів Данії якраз у той момент, коли серія спостережень безпілотників порушила рух в аеропорту Копенгагена. Інші безпілотники пролітали поблизу данських військових баз.

Джерело в західних розвідувальних службах повідомило: "Збіг між інцидентом і присутністю судна в цьому районі можна розцінювати як підозрілий".

Через кілька днів після цих інцидентів французькі військові піднялися на борт судна "Боракай" біля берегів Бретані на північному заході Франції, оскільки воно не змогло надати докази громадянства судна. Безпілотників на борту виявлено не було. Було заарештовано капітана-китаянина і тільки тоді з'ясувалося, що двоє росіян перебували серед членів екіпажу. Їх допитали в приватному порядку.

Французький спецназ на борту танкера "Боракай"

Китайський капітан був заарештований і згодом звинувачений французькою владою в "непокорі вказівкам". Судно "Боракай" з вересня стверджувало, що ходить під прапором Беніну, але французька прокуратура заявила, що розслідує "відсутність документації, що підтверджує громадянство судна і приналежність до його прапора".

Каарсбо заявив, що, хоча неможливо довести, чи є ці люди навченими пілотами безпілотників, "ці хлопці — не просто безневинні моряки... існує чимала ймовірність того, що вони здатні запускати безпілотники".

Однак Бадіков відкинув це припущення, заявивши CNN, що "це повна нісенітниця", ніби "танкер із сирою нафтою запустить дрони над Данією".

Джерела в українській розвідці повідомили CNN імена вісьмох росіян, які перебували на борту інших кораблів тіньового флоту і здійснили аналогічні рейси навколо Європи протягом останнього року. Кілька з них мали зв'язки з російськими військовими.

Moran Security Group — що відомо

За даними західних розвідувальних джерел, компанія Moran Security Group була заснована 2009 року і мала широкі зв'язки з ПВК "Вагнер", а також із російськими військовими і розвідувальними службами.

Два попередні директори компанії "Моран", Євген Сидоров і Вадим Гусєв, у 2013 році заснували "Слов'янський корпус" — приватну військову компанію, з якої згодом вийшла компанія "Вагнер". У Telegram-каналах ПВК "Вагнер" з'являлися кадри зі співробітниками "Моран" у морі, а понад десять років тому компанія брала участь у боротьбі з піратством біля берегів Сомалі.

Фото з сайту Moran Security Group

Профілі в соціальних мережах деяких співробітників Морана також показують, що вони були пов'язані з компанією "Вагнер", яку фактично ліквідували після того, як її тодішній керівник Євген Пригожин зробив невдалу спробу повстання в Росії у 2023 році.

На своєму веб-сайті "Моран" заявляє, що шукає "чинних або відставних офіцерів, які служили в підрозділах спеціального призначення (ГРУ, повітряно-десантні війська, морські командос) і здійснили щонайменше два відрядження". ГРУ — це російська військова розвідка.

Президент компанії Moran В'ячеслав Калашников — відставний підполковник російської розвідки ФСБ, а двоє з менеджерів, зазначених на сайті компанії, — колишні командири атомних підводних човнів.

Група рекламує широкий спектр послуг: міжнародну логістику, фізичну безпеку на морі та суші, а також розвідувальні операції. За даними української розвідки, співробітники "Моран" і ПВК "Вагнер" брали участь в операціях у Сирії на підтримку поваленого режиму Асада.

Минулого року Міністерство фінансів США внесло компанію до списку санкцій, заявивши, що вона "надає послуги озброєної охорони і працювала за контрактом з російськими державними підприємствами". Однією з таких організацій є "Совкомфлот", російська державна судноплавна компанія, яка вказана на сайті "Моран" як клієнт.

Судячи з корпоративного реєстру, 2017 року компанія була закрита в Росії, а наступного року відкрила офіс у Грузії. Тепер Moran Security зареєстрована як у Москві, так і в Белізі.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна атакувала судно російського тіньового флоту, завдавши удару дронами. Атака була здійснена в нейтральних водах Середземного моря по танкеру QENDIL.

10 грудня стало відомо, що українські дрони Sea Baby атакували танкер із тіньового флоту Росії в Чорному морі. Він став четвертим атакованим танкером за два останні тижні.