У Фінляндії затримали судно Fitburg із росіянами, яке пошкодило підводний кабель напередодні Нового року

Судно прямувало із Санкт-Петербурга (Росія) до Хайфи (Ізраїль). І фінська влада вважає, що воно пошкодило кабель передавання даних між Гельсінкі і Талліном, що належить фінській телекомунікаційній компанії Elisa. Кабель було пошкоджено 31 грудня, просто під Новий рік.

За даними поліції, фінська влада в рамках спільної операції взяла під контроль судно, підозрюване в заподіянні шкоди. Коли судно було виявлено, його якірний ланцюг висів у воді. Затримано 14 моряків, серед яких були росіяни, пише Yle.

Вантажне судно завдовжки 132 метри, що отримало назву Fitburg, зареєстроване в Сент-Вінсенті і Гренадінах у Карибському морі. Хоча судно не фігурує в офіційних санкційних списках, платформа моніторингу санкцій Open Sanctions раніше вказувала на Fitburg як на судно, що становить інтерес для слідства.

Росіяни знову пошкодили підводний кабель Фото: Соцсети

Згідно з даними сайту відстеження суден MarineTraffic, судно перебуває біля берегів Порккали. За інформацією сайту, судно прямувало із Санкт-Петербурга до Хайфи.

Fitburg був перехоплений патрульним кораблем прикордонної охорони Turva і вертольотом у виключній економічній зоні Фінляндії, в той час як пошкодження кабелю, про яке повідомила компанія Elisa, знаходиться в економічній зоні Естонії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що поговорив із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом щодо інциденту.

Поліція проконсультувалася з Національною прокуратурою, яка видала постанову про порушення кримінальної справи.

Поліція розслідує інцидент як заподіяння тяжкої шкоди майну, спробу заподіяння тяжкої шкоди та втручання в роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин.

На пресконференції за участю представників різних відомств, що відбулася вранці 31 грудня, комісар національної поліції Ілкка Коскімякі заявив, що Fitburg вилучили приблизно об 11 годині ранку того ж дня.

За його словами, на борту судна перебували 14 членів екіпажу, яких було взято під варту.

За словами Коскімякі, члени екіпажу є громадянами Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

Він заявив, що справу розслідує Національне бюро розслідувань (НБІ), зазначивши, що влада була добре підготовленою до інциденту в середу, з огляду на їхній попередній досвід у випадках пошкодження кабелів.

В інтерв'ю Орпо заявив, що не хоче робити припущення про причетність Росії до пошкодження кабелю. Він сказав, що найкраще дозволити слідчим з'ясувати, що сталося.

Нагадаємо, минулого Різдва нафтовий танкер Eagle S зірвав якір із дна моря, пошкодивши кілька підводних кабелів між Фінляндією та Естонією. Капітан судна заявив, що інцидент був випадковим. Після судового розгляду, що відбувся минулої осені, окружний суд Гельсінкі заявив, що не має юрисдикції в цій справі.

