Армія США два тижні переслідує тіньовий танкер: на ньому з'явився прапор РФ

Члени екіпажу іржавого нафтового танкера, який США переслідують у морі вже майже два тижні, намалювали на корпусі судна грубе зображення російського прапора. За словами американського чиновника, це спроба заявити про наявність російського захисту.

Як повідомив офіційний представник, нову емблему помітили співробітники берегової охорони, які слідували за танкером приблизно за півмилі позаду нього, коли він плив відкритим Атлантичним океаном, віддаляючись від Венесуели, пише CNN.

Неясно, коли саме російський прапор з'явився на борту танкера Bella 1. Цей величезний танкер чинить опір захопленню від 21 грудня, коли він розвернувся в Карибському морі після того, як берегова охорона США спробувала перехопити його на шляху до Венесуели за нафтою. Відтоді воно постійно тікає.

Тепер на борту танкера є російський прапор

Прапор, який, за словами американського чиновника, був недбало намальований екіпажем судна на борту, став останньою подією в повільному переслідуванні судна, яке перебуває під санкціями США за ймовірне перевезення іранської нафти.

Відео дня

Американські офіційні особи заявили, що судно Bella 1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний, коли берегова охорона вперше спробувала піднятися на його борт. У базі даних судноплавства Equasis його поточну реєстрацію вказано як "невідома". Заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна.

Американські чиновники більше не очікують повернення судна Bella 1 до Венесуели для навантаження нафти, і цілком можливо, що адміністрація Трампа вирішить відмовитися від спроб захопити судно.

Але доти підготовлені ресурси на випадок, якщо з Білого дому надійде наказ про повторну спробу захоплення танкера. Для цього знадобиться спеціальна морська група швидкого реагування, що має досвід абордажу суден, які відмовляються підкоритися.

Переслідування тіньового танкера Bella 1 пов'язане з розпорядженням Трампа про "блокаду" підсанкційних венесуельських нафтових танкерів. Представники адміністрації вважають, що обмеження основного економічного джерела доходу президента Венесуели Ніколаса Мадуро — найкращий шлях до його повалення.

Влада не знає, чому екіпаж танкера Bella 1 не зупинив судно і не підкорився спробам берегової охорони перехопити його, як це зробили два попередні нафтові танкери в грудні.

Нагадаємо, тим часом у Фінляндії затримали судно Fitburg із росіянами. Підозрюють, що судно порвало якорем кабель між Фінляндією та Естонією.

Раніше Фокус писав про ПВК, яка охороняє тіньовий флот Путіна.