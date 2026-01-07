РФ відправила субмарину та цілу флотилію для захисту Bella 1: яка реакція армії США, — WSJ

Російська Федерація звернулась до Сполучених Штатів Америки з проханням припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який підняв прапор РФ та отримав нову назву "Марінера". Крім того, флотилія російських військових кораблів прямує в Атлантичний океан, щоб захистити "іржавий танкер", написало західне медіа. Які події розгортаються посеред Атлантики і яка реакція командування армії США на дії росіян?

Порожній нафтовий танкер Bella 1, який намагався дістатись до портів Венесуели попри блокаду армією США, отримав ескорт у вигляді російських військових кораблів, написало медіа The Wall Street Journal. Таким чином Москва "підвищує ставки" навколо корабля, який змінив прапор, ідеться у статті. Тим часом американські військові запевнили, що будь-якої миті готові почати діяти, якщо отримають відповідну команду.

Журналісти отримали інформацію від неназваних чиновників США. Як повідомили анонімні джерела, РФ відправила кілька військових кораблів, у тому числі — підводний човен, "для супроводу порожнього іржавого нафтового танкера". Разом з тим надійшло звернення Москви іншими каналами: росіяни попросили американців припинити переслідування Bella 1, а МЗС РФ заявило, що "із занепокоєнням стежить за ситуацією навколо танкера".

Відео дня

Корабель перебуває у Східній Атлантиці, додало WSJ з посиланням на дані моніторингу системи AIS. Орієнтовно, Bella 1 пливе за 480 км від Ісландії і прямує до Північного моря. РосЗМІ опублікували кадри з "цивільного судна", яке, зі слів пропагандистів, рухається у Мурманськ.

Венесуела та США — деталі

Корабель Bella 1 — нафтовий танкер, який з 23 грудня переслідували ВМС США через спробу прорвати морську блокаду Венесуели. Під час переслідування капітан корабля раптом намалював російський "триколор" на борту, ймовірно, щоб потрапити під захист Кремля. Останній офіційний прапор судна — Панами. На порталі Marine Traffic вказано, що станом на 3 січня корабель перебував посеред Атлантики, а навколо — риболовні судна й нафтові танкери, які прямують за схід чи захід. Військових кораблів портал не показав.

Венесуела та США - де перебував танкер Bella 1 Фото: marinetraffic.com

Тим часом на сторінці Південного командування збройних сил США (U.S. Southern Command, Southcom) у соцмережі X з'явився допис про ситуацію в Атлантичному океані. Військові запевнили, що стежитимуть за порядком у цьому регіоні, готові затримати судно-порушники закону, якщо буде потреба.

"Наші морські служби пильні, оперативні та готові відстежувати судна, що становлять інтерес. Коли надійде виклик, ми будемо там", — ідеться у дописі.

Зазначимо, блокада портів Венесуели почалась у грудні 2025 року: спершу США завдали ударів по кількох кораблях наркоторговців, а потім оголосили, що забороняють нафтовим танкерам підходити до причалів. Південноамериканська країна перебуває під санкціями Вашингтона з 2019 року, але з приходом президента Дональда Трампа було вирішено посилити тиск на Ніколаса Мадуро і припинити експорт венесуельської нафти, написало Reuters.

Нагадуємо, в ніч на 3 січня спецпризначенці США захопили Мадуро та доставили до суду Нью-Йорка: очільника Венесуели судитимуть як наркоторговця.