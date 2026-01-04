Американський спецназ відпрацьовував захоплення Мадуро у спеціально побудованій копії його резиденції, — Reuters

Акцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини розробляли кілька місяців. Проведення операції "Абсолютна рішучість" було ретельно відрепетировано.

Американські війська, які брали участь в операції, тренувалися захоплювати президента Венесуели в точній копії прихистку Мадуро. Про це пише Reuters.

Макет резиденції спеціально побудували для відпрацювання дій спецпідрозділу.

За словами одного джерела, у ЦРУ була невелика команда, яка змогла дати уявлення про спосіб життя Мадуро, що зробило захоплення диктатора практично безперешкодним.

Уже маючи на руках готовий план, Трамп навіть схвалив операцію, однак військові та розвідники запропонували йому перенести початок акції на кілька днів, дочекавшись зменшення хмарності.

Для арешту Мадуро США направили в регіон 15 тисяч військових. Загалом в операції брало участь понад 150 літаків, включно з винищувачами F-35 і F-22, а також бомбардувальниками B-1. Один із вертольотів американської армії було підбито, а кілька солдатів дістали поранення.

Відео дня

Однак щойно представники американських сил опинилися на конспіративній квартирі, Мадуро та його дружина здалися. Венесуельський лідер намагався дістатися до безпечної кімнати, але не зміг зачинити двері.

Практична частина операції із затримання Ніколаса Мадуро була реалізована за кілька годин.

Нагадаємо, захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами в режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.