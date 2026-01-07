США захватили еще один нефтяной танкер (видео)

Соединенные Штаты Америки захватили еще один нефтяной танкер, который осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.

Судно M/T Sophia было задержано в рамках блокады Венесуэлы, которая была объявлена президентом США Дональдом Трампом в середине декабря. Видео опубликовал Clash Report.

Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило факт задержания танкера M/T Sophia. Там сообщили, что судно работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.

Танкер шел без флага. Он находился под санкциями Соединенных Штатов.

В заявлении также отмечается непоколебимость желания осуществить свою миссию по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии.

Відео дня

Зато министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Береговая охрана 7 января провела тщательные и скоординированные операции по задержанию двух танкеров из "теневого флота" — один был задержан в Северном Атлантическом океане, а второй в международных водах у Карибского бассейна.

Она отметила, что оба судна были зафиксированы либо возле Венесуэлы, либо на пути к ней.

"Мировые преступники должны знать: вы можете убежать, но вам не спрятаться", — подчеркнула Ноэм.

Новость дополняется.