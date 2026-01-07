Береговая охрана США уже захватила Marinera/Bella-1: что произошло в Атлантике

Российская подводная лодка находилась неподалеку от нефтяного танкера Marinera/Bella-1, который брала на абордаж армия США. Кроме того, рядом находились военные корабли Российской Федерации. Флотилия РФ, вероятно, имела средства поражения, чтобы достать на нужное расстояние, но ничего не сделала, чтобы остановить американцев.

Американские военные уже поднялись на борт танкера Marinera/Bella-1, сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон. К месту столкновения поспели российские корабли, но не успели принять участие в спецоперации, говорится в заметке.

Томлинсон уточнил, где именно произошел захват корабля, который сначала шел под флагом Панамы, а затем поднял флаг РФ и обратился за поддержкой к Москве. Выяснилось, что спецоперация береговой охраны США состоялась между Ирландией и Британскими островами.

США и Венесуэла — информация о захвате танкера Marinera/Bella-1

Южное командование вооруженных сил США (U.S. Southern Command Southcom) пока не информировало, что произошло с судном, которое из Индии прибыло в Венесуэлу, а затем начало убегать в Северное море. Между тем Европейское командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского нефтяного танкера "Маринер" в Атлантическом океане.

Между тем OSINTер с ником WarMonitor3 в соцсети X написал, что рядом с местом спецоперации, кроме вертолетов и кораблей береговой охраны, заметили еще и самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider и разведывательный/противолодочный самолет P-8 Poseidon.

США и Венесуэла — что происходит с танкером Marinera/Bella-1

Отметим, около 15 часов 7 января агентство Reuters сообщило о начале спецоперации береговой охраны США по захвату нефтяного танкера Bella-1. Американские военные начали преследовать корабль, который отказывался останавливаться, а взамен переименовался в Marinera и поднял флаг РФ.

Согласно данным агентства, которое ссылалось на двух чиновников США, береговая охрана пошла на абордаж, тем временем как росСМИ получило кадры с танкера. На фото и видео — боевые вертолеты и военные корабли, которые приближались к "российскому" судну.

Утром 7 января западные медиа сообщили, что на помощь танкеру двинулась флотилия российских военных кораблей. Согласно данным The Wall Street Journal речь шла о субмарине: о других кораблях информации не было. Также уточнялось, что Marinera/Bella-1 направлялся в Мурмаску, а три дня назад, 3 января. находился посреди Атлантического океана.

Напоминаем, в ночь на 3 января произошла стрельба в Каракасе, после чего США сообщили об аресте президента Венесеулы Николаса Мадуро.