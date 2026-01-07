Берегова охорона США вже захопила Marinera/Bella-1: що відбулось в Атлантиці

Російський підводний човен перебував неподалік від нафтового танкера Marinera/Bella-1, який брала на абордаж армія США. Крім того, поруч перебували військові кораблі Російської Федерації. Флотилія РФ, ймовірно, мала засоби ураження, щоб дістати на потрібну відстань, але нічого не зробила, щоб спинити американців. Американські військові підтвердили, що взяли під контроль танкер, попри кораблі РФ на горизонті.

Американські військові вже піднялись на борт танкера Marinera/Bella-1, повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон. До місця сутички поспівали російські кораблі, але не встигли взяти участь у спецоперації, ідеться у дописі.

Томлінсон уточнив, де саме відбулось захоплення корабля, який спершу ішов під прапором Панами, а потім підняв прапор РФ і звернувся за підтримкою до Москви. З'ясувалось, що спецоперацію берегової охорони США відбулась між Ірландією та Британськими островами.

США та Венесуела - інформація про захоплення танкера Marinera/Bella-1

Європейське командування Збройних сил США підтвердило затримання російського нафтового танкера "Маринер" в Атлантичному океані. Про це ж написав міністр війни США Піт Гегсет у соцмережі X.

"Це захоплення підтримує рішення президента США, спрямовану проти суден, на які поширюються санкції та які загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі. Операцію було виконано компонентами Міністерства внутрішньої безпеки за підтримки Міністерства війни, демонструючи загальноурядовий підхід до захисту батьківщини", — ідеться у заяві військових.

США та Венесуела — що відбувається з танкером Marinera/Bella-1

OSINTер з ніком WarMonitor3 у соцмережі X написав, що поруч з місцем спецоперації, окрім гелікоптерів та кораблів берегової охорони, помітили ще й літак вогневої підтримки AC-130J Ghostrider та розвідувальний/протичовновий літак P-8 Poseidon.

Зазначимо, близько 15 год 7 січня агентство Reuters повідомило про початок спецоперації берегової охорони США із захоплення нафтового танкера Bella-1. Американські військові почали переслідувати корабель, який відмовлявся спинятись, а натомість переіменувався у Marinera і підняв прапор РФ.

Згідно з даними агентства, яке посилалось на двох чиновників США, берегова охорона пішла на абордаж, тим часом як росЗМІ отримало кадри з танкера. На фото та відео — бойові вертольоти та військові кораблі, які наближались до "російського" судна.

Зранку 7 січня західні медіа повідомили, що на допомогу танкеру рушила флотилія російських військових кораблів. Згідно з даними The Wall Street Journal ішлося про субмарину: про інші кораблі інформації не було. Також уточнювалось, що Marinera/Bella-1 прямував до Мурманська, а три дні тому, 3 січня, перебував посеред Атлантичного океану.

Нагадуємо, в ніч на 3 січня сталась стрілянина у Каракасі, після чого США повідомили про арешт президента Венесеули Ніколаса Мадуро.