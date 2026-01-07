Не тільки Marinera: декілька нафтових танкерів перейшли під прапор РФ за останні тижні, — NYT

Нафтові танкери, які працювали у водах Венесуели, перейшли під російський прапор в останні тижні. Це сталося після оголошення Сполученими Штатами блокади танкерів, які плили в або з Венесуели, яка була запроваджена в середині грудня.

Повідомляється, що щонайменше ще три танкери, які перебувають під санкціями США, перейшли під російську юрисдикцію. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на російський реєстр.

Зазначається, що один із цих трьох зник з венесуельських вод, незважаючи на блокаду США щодо суден, що перебувають під санкціями.

Загалом кількість танкерів, що змінили прапори на російський, сягнула п'яти. Усі вони оголосили порти приписки в російських містах Сочі або Таганрог.

Захоплення танкера Marinera

Офіційні чиновники США повідомили, що коли на борт судна вийшла Берегова охорона США, поблизу танкера не було російських суден, що дозволило уникнути протистояння між американськими та російськими силами.

Також Берегова охорона США не зіткнулася з жодним опором чи ворожістю з боку екіпажу.

Росія наразі не коментувала операцію США проти нафтового танкера під російським прапором.

Натомість командування військ США у Європі опублікувало заяву в своєму X, де підтвердили факт перехоплення танкера. Там зазначили, що Міністерство юстиції, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство оборони "вилучили" танкер у Північній Атлантиці за порушення санкцій США.

16 грудня США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, що прямують до Венесуели чи у зворотному напрямку.

31 грудня члени нафтового танкера Bella-1 намалювали на корпусі судна грубе зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що судно Bella-1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний, коли берегова охорона вперше спробувала піднятися на його борт. А заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна. Також танкер отримав нову назву — Marinera.

7 січня стало відомо, що США проводять операцію із затримання нафтового танкера, який пов'язаний з Венесуелою. Цьому передувало двотижневе переслідування судна у водах Атлантики.

ЗМІ повідомляли, що під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен. Однак вони нібито не чинили жодного опору.

А міністр війни США Піт Гегсет наголосив, що захоплення підтримує рішення президента США, спрямоване проти суден, на які поширюються санкції та які загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі.

Перед цим The Wall Street Journal повідомляло, що Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу танкера Marinera. Судно було порожнім, утім США не дозволило йому пришвартуватися біля берегів Венесуели.