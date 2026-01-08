Захват танкера "Маринера": РФ хотела оставить "дверь открытой" для сделки по Украине, — NYT

Как отметили в NYT, 7 января США провернули "одну из самых провокационных" операций против России, захватив нефтяной танкер под триколором в Северной Атлантике. Это подчеркнуло, что президент РФ Владимир Путин не может полагаться только на принудительную силу.

По словам американских чиновников, операция была направлена на обеспечение блокады экспорта венесуэльской нефти. Они рассказали, что танкер более двух недель скрывался как "безгосударственный". Однако для России, которая просила прекратить преследование судна, это стало очередным оскорблением со стороны президента США Дональда Трампа. Когда ему это выгодно, республиканец не стесняется наступать на интересы Москвы. Об этом говорится в материале The New York Times от 8 января.

"Это пиратство 21 века", — заявил российский законодатель Леонид Слюцкий.

По оценке СМИ, операция в Северной Атлантике показала противоречия усилий Трампа, который одновременно стремится завоевать благосклонность Путина и подтверждает глобальное доминирование США. Его акцент на силе повысил напряженность в отношениях с Россией в Латинской Америке, где Путин хочет расширить свое влияние, и подчеркнул глобальную слабость страны-агрессора.

"Сколько проблем Трамп решает для Путина? На мой взгляд, очень мало. Кажется, он создает гораздо больше проблем, чем решает", — заметил американский историк Майкл Киммедж.

После авиаударов по Ирану и падения сирийского диктатора Башара аль-Асада последним ударом стал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который был близок к Москве. Глава Пентагона Пит Хегсет позволил себе публично высмеять российскую ПВО.

Отмечается, что большую часть второго своего срока Трамп пытался договориться с Путиным даже несмотря на отсутствие желания достичь компромисса в Кремле. Однако американский подход в Западном полушарии — более конфронтационный. Россия там стала одним из противников США, ведь использовала партнерство с Венесуэлой для расширения влияния в Латинской Америке. Вашингтон, однако, решил такой динамике положить конец.

По информации издания, американцы также давят на временное правительство Венесуэлы, чтобы из страны выслали шпионов и военных из Китая, России, Кубы и Ирана. В то же время США бросили вызов системе "теневого флота", на который в том числе полагалась РФ из-за наложенных на нее санкций.

В последней попытке избежать захвата на судне подняли российский флаг. Россия отправила на встречу по крайней мере один военный корабль, который должен был сопровождать танкер, а также направила официальный запрос с просьбой прекратить преследование. Однако на США это не повлияло. В конце концов Москва выразила протест и назвала захват судна нарушением международного права, но от угроз последствиями воздержалась.

"Это было признаком того, что Москва пыталась сдержать напряженность, как и после критики Путина со стороны Трампа в течение последнего года или после других действий США, которые бросали вызов глобальному влиянию России, таких как удары по Ирану. Таким образом Россия пыталась оставить открытыми двери для выгодной сделки с Трампом по Украине. Но это также показало пределы ее собственной силы", — подчеркнули в газете.

Киммедж добавил, что Россия не может полагаться "исключительно на принудительную силу", и Трамп, вероятно, помогает "выявить это противоречие".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили сделали первое заявление относительно захвата танкера "Маринера". Там отметили, что следят за ситуацией, и попросили не мешать возвращению россиян на родину.

Кроме "Маринеры", известной также как Bella-1, американцы задержали судно M/T Sophia. Оно шло без флага и находится под санкциями США.