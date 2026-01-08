Захоплення танкера "Марінера": РФ хотіла лишити "двері відчиненими" для угоди по Україні, — NYT

Як зазначили у NYT, 7 січня США провернули "одну з найбільш провокаційних" операцій проти Росії, захопивши нафтовий танкер під триколором у Північній Атлантиці. Це підкреслило, що президент РФ Володимир Путін не може покладатися лише на примусову силу.

Зі слів американських чиновників, операція була спрямована на забезпечення блокади експорту венесуельської нафти. Вони розповіли, що танкер понад два тижні переховувався як "бездержавний". Однак для Росії, яка просила припинити переслідування судна, це стало черговою образою з боку президента США Дональда Трампа. Коли йому це вигідно, республіканець не соромиться наступати на інтереси Москви. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 8 січня.

"Це піратство 21 століття", — заявив російський законодавець Леонід Слюцький.

За оцінкою ЗМІ, операція у Північній Атлантиці показала суперечності зусиль Трампа, який одночасно прагне завоювати прихильність Путіна та підтверджує глобальне домінування США. Його акцент на силі підвищив напруженість у відносинах з Росією у Латинській Америці, де Путін хоче розширити свій вплив, та підкреслив глобальну слабкість країни-агресорки.

Відео дня

"Скільки проблем Трамп вирішує для Путіна? На мій погляд, дуже мало. Здається, він створює набагато більше проблем, ніж вирішує", — зауважив американський історик Майкл Кіммедж.

Після авіаударів по Ірану та падіння сирійського диктатора Башара аль-Асада останнім ударом стало захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, який був близьким до Москви. Очільник Пентагону Піт Хегсет дозволив собі публічно висміяти російську ППО.

Зазначається, що більшу частину другого свого терміну Трамп намагався домовитися з Путіним навіть попри відсутність бажання досягти компромісу у Кремлі. Однак американський підхід у Західній півкулі — більш конфронтаційний. Росія там стала одним з противників США, адже використовувала партнерство з Венесуелою для розширення впливу у Латинській Америці. Вашингтон, однак, вирішив такій динаміці покласти край.

За інформацією видання, американці також тиснуть на тимчасовий уряд Венесуели, щоб з країни вислали шпигунів і військових з Китаю, Росії, Куби та Ірану. Водночас США кинули виклик системі "тіньового флоту", на який в тому числі покладалась РФ через накладені на неї санкції.

В останній спробі уникнути захоплення на судні підняли російський прапор. Росія відправила на зустріч принаймні один військовий корабель, який мав супроводжувати танкер, а також надіслала офіційний запит з проханням припинити переслідування. Однак на США це не вплинуло. Врешті Москва висловила протест і назвала захоплення судна порушення міжнародного права, але від погроз наслідками утрималась.

"Це було ознакою того, що Москва намагалася стримати напруженість, як і після критики Путіна з боку Трампа протягом останнього року або після інших дій США, що кидали виклик глобальному впливу Росії, таких як удари по Ірану. Таким чином Росія намагалася залишити відчиненими двері для вигідної угоди з Трампом щодо України. Але це також показало межі її власної сили", — підкреслили у газеті.

Кіммедж додав, що Росія не може покладатися "виключно на примусову силу", і Трамп, ймовірно, допомагає "виявити цю суперечність".

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили зробили першу заяву щодо захоплення танкера "Марінера". Там наголосили, що стежать за ситуацією, і попросили не заважати поверненню росіян на батьківщину.

Окрім "Марінери", відомої також як Bella-1, американці затримали судно M/T Sophia. Воно йшло без прапора та перебуває під санкціями США.