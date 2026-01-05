Гегсет потролив російську ППО, яка "проґавила" атаку США на Венесуелу (відео)

Глава Пентагону висловився з приводу операції "Опівнічний молот" із захоплення Ніколаса Мадуро в Каракасі. І не забув заявити щодо того, як російська ППО нічим не допомогла проти американської техніки.

"Три ночі тому в центрі Каракаса, у Венесуелі, близько 200 наших найкращих американців зібралися в центрі міста. Схоже, російська ППО спрацювала не так вже й добре, чи не так?" — заявив Піт Хегсет у Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія під час свого туру "Арсенал свободи".

Глава Міністерства війни США відвідав суднобудівні підприємства та військовий вербувальний пункт. У відомстві вже заявили, що мета візиту — підкреслити роль американського виробництва і кадрового потенціалу в підтримці національної оборони. А тур "Арсенал свободи" покликаний наголосити на важливості оборонно-промислової бази та її здатності ефективно і у великих масштабах забезпечувати збройні сили США.

Офіційні особи заявили, що ця ініціатива відповідає програмі президента Дональда Трампа "мир через силу".

"Ось який вигляд має відновлення стримування. І саме так ми підтримуємо мир у небезпечному світі. Нехай не буде жодних сумнівів. За президента Трампа Сполучені Штати серйозно ставляться до контролю над своїми морями і до підтримки безперебійності життєво важливих світових судноплавних шляхів. Більший, сучасніший і смертоносніший флот, від нових лінкорів Золотого флоту до передових підводних човнів, які ви будуєте просто тут, забезпечить це незаперечне стримування", — заявив Гегсет.

Російська ППО у Венесуелі — що відомо

Уся протиповітряна оборона Венесуели була побудована на російських системах, а основою наземної ППО є 1-2 дивізіони ЗРК С-300ВМ, 3-9 ЗРК "Бук-М2Е", понад 6 ЗРК С-125 "Печора-2М".

У жовтні 2024 року Росія додатково поставила до Венесуели кілька зенітно-ракетних комплексів — систему "Панцир" і комплекс "Бук-М2", які доставили кількома рейсами літаків Іл-76ТД.

А основу венесуельських повітряних сил складають 21 російський винищувач Су-30МКВ (венесуельська версія Су-30МК2).

Під час американських ударів по Венесуелі поставлені Росією венесуельцям засоби ППО не спрацювали.

Російська ППО у Венесуелі

