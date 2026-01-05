Підтримайте нас RU
Політика Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни Військова операція США у Венесуелі

"Це наша півкуля": Держдеп США зробив заяву для світу й окремо для Росії

Держдеп США повідомлення для росіян
Держдеп США опублікував повідомлення персонально для росіян | Фото: Скриншот

У повідомленні, опублікованому 5 січня, Державний департамент США заявив, що Західна півкуля Землі — це зона їхніх інтересів.

"Це наша півкуля, і президент Трамп не допустить загрози нашій безпеці", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося в той момент, коли повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку.

наша півкуля сша
Повідомлення Держдепу США для всього світу
Фото: Скриншот

Мадуро і його дружина, Сілія Флорес, під час свого виступу в суді заявили про свою невинність, спілкуючись із сертифікованим перекладачем.

Також з'явилося повідомлення на офіційному російськомовному акаунті Державного Департаменту США. Але воно відрізняється від першого.

сша російською повідомлення
Повідомлення Держдепу США для Путіна
Фото: Скриншот

"Президент Трамп — людина справи. Не знали? — Тепер знаєте", — йдеться в повідомленні для росіян від США, проілюстрованому знімком лідера Білого дому, зробленим у момент, коли він стежив за військовою операцією "Опівнічний молот" у Венесуелі.

дональд трамп операція у Венесуелі
Фото: The White House
дональд трамп операція у Венесуелі
Білий дім опублікував фото Трампа, який стежив за операцією у Венесуелі
Фото: The White House

Нагадаємо, раніше експерти припустили, що Кремль намагається використати події у Венесуелі, як можливість для великої геополітичної угоди зі США. І Путін розраховує на пом'якшення американської позиції щодо України. Утім, дії Вашингтона радше послаблюють Росію на міжнародній арені, ніж відкривають шлях до рівноправних домовленостей.

Також Фокус писав, що військова операція США у Венесуелі завдала серйозного удару по міжнародному авторитету РФ і її амбіціям щодо впливу в країнах Латинської Америки.