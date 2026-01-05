"Це наша півкуля": Держдеп США зробив заяву для світу й окремо для Росії

У повідомленні, опублікованому 5 січня, Державний департамент США заявив, що Західна півкуля Землі — це зона їхніх інтересів.

"Це наша півкуля, і президент Трамп не допустить загрози нашій безпеці", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося в той момент, коли повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку.

Повідомлення Держдепу США для всього світу Фото: Скриншот

Мадуро і його дружина, Сілія Флорес, під час свого виступу в суді заявили про свою невинність, спілкуючись із сертифікованим перекладачем.

Також з'явилося повідомлення на офіційному російськомовному акаунті Державного Департаменту США. Але воно відрізняється від першого.

Повідомлення Держдепу США для Путіна Фото: Скриншот

"Президент Трамп — людина справи. Не знали? — Тепер знаєте", — йдеться в повідомленні для росіян від США, проілюстрованому знімком лідера Білого дому, зробленим у момент, коли він стежив за військовою операцією "Опівнічний молот" у Венесуелі.

Фото: The White House

Білий дім опублікував фото Трампа, який стежив за операцією у Венесуелі Фото: The White House

Нагадаємо, раніше експерти припустили, що Кремль намагається використати події у Венесуелі, як можливість для великої геополітичної угоди зі США. І Путін розраховує на пом'якшення американської позиції щодо України. Утім, дії Вашингтона радше послаблюють Росію на міжнародній арені, ніж відкривають шлях до рівноправних домовленостей.

Також Фокус писав, що військова операція США у Венесуелі завдала серйозного удару по міжнародному авторитету РФ і її амбіціям щодо впливу в країнах Латинської Америки.