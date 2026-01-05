"Это наше полушарие": Госдеп США сделал заявление для мира и отдельно для России

В сообщении, опубликованном 5 января, Государственный департамент США заявил, что Западное полушарие Земли – это зона их интересов.

"Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угрозы нашей безопасности", — сказано в сообщении, которое появилось в тот момент, когда свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке.

Сообщение Госдепа США для всего мира Фото: Скриншот

Мадуро и его жена, Силия Флорес, во время своего выступления в суде заявили о своей невиновности, общаясь с сертифицированным переводчиком.

Также появилось сообщение на официальном русскоязычном аккаунте Государственного Департамента США. Но оно отличается от первого.

Сообщение Госдепа США для Путина Фото: Скриншот

"Президент Трамп — человек дела. Не знали? — Теперь знаете", — сказано в сообщении для россиян от США, проиллюстрированное снимком лидера Белого дома, сделанным в момент, когда он следил за военной операцией "Полночный молот" в Венесуэле.

Фото: The White House

Белый дом опубликовал фото Трампа, который следил за операцией в Венесуэле Фото: The White House

Напомним, ранее эксперты предположили, что Кремль пытается использовать события в Венесуэле, как возможность для большой геополитической сделки с США. И Путин рассчитывает на смягчение американской позиции по Украине. Впрочем, действия Вашингтона скорее ослабляют Россию на международной арене, чем открывают путь к равноправным договоренностям.

Также Фокус писал, что военная операция США в Венесуэле нанесла серьезный удар по международному авторитету РФ и ее амбициям по влиянию в странах Латинской Америки.