Трамп нанес унизительный удар по имиджу Путина, свергнув Мадуро, — The Telegraph

Военная операция США в Венесуэле 3 января нанесла серьезный удар по международному авторитету РФ и ее амбициям по влиянию в странах Латинской Америки. Это подорвало репутацию Москвы как партнера авторитарных режимов, а расширение экспорта нефти из Венесуэлы может ударить по российской экономике.

О последствиях захвата Николаса Мадуро Соединенными Штатами Америки для Кремля пишет 5 января обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани. Он отмечает, что Россия раскритиковала военное вмешательство США, призвала немедленно освободить Мадуро, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес "солидарность с венесуэльским народом против вооруженной агрессии".

Обозреватель объясняет, что риторика Кремля обнаружила "неудобную для Москвы правду" о том, что захват лидера Венесуэлы нанес удар по ее международному престижу. Сэмюэль Рамани напоминает, что с момента военного вмешательства в Сирии в поддержку Башара Асада в 2015 году РФ позиционирует себя как надежного партнера для авторитарных режимов в кризисных ситуациях. Однако свержение Асада в декабре 2024 года и невмешательство РФ в израильско-иранскую войну в июне 2025-го поставили это под сомнение, а захват Мадуро военными США полностью развеял эту иллюзию.

Последствия захвата Николаса Мадуро для РФ

Рамани отмечает, что восхваление прокремлевских комментаторов способностью переданных Россией систем противовоздушной обороны защитить Венесуэлу от США не оправдались в реальности, ученый Российского финансового университета Геворг Мирзаян шутил, что "американские вертолеты влетели в Каракас, будто это их собственный дом". Также не сдержали российские С-300 и С-400 атак Израиля на Сирию и Иран, и воздушный прост РФ регулярно нарушают украинские беспилотники, поэтому репутация российских систем ПВО стремительно падает. По словам обозревателя, это может ослабить популярность России даже среди таких постоянных покупателей оружия, как Индия.

Также Рамани отмечает серьезные макроэкономические последствия от операции США в Венесуэле: масштабный вход нефтяных компаний США и восстановление поврежденной нефтяной инфраструктуры в Венесуэле приведет к снижению цены на энергоноситель, что может иметь серьезные последствия для российской экономики и ограничить доходы бюджета РФ для поддержки войны против Украины.

Свержение Мадуро стало унижением Путина

По словам обозревателя, захват Мадуро переворачивает стратегию Кремля в отношении Латинской Америки, поскольку Венесуэла была центром его влияния на континенте. До 2020 года российская компания "Роснефть" пользовалась санкциями США против Венесуэлы, а также утверждалось, что чиновники режима Мадуро якобы были в сговоре с так называемым "теневым флотом" РФ. Рамани отмечает, что Москва все еще может использовать осуждение действий Трампа для усиления своего регионального влияния, однако сейчас она может опираться только на значительно более слабые партнерские отношения с Кубой и Никарагуа.

"Свергнув Мадуро, президент Дональд Трамп нанес унизительный удар Владимиру Путину. Это важная демонстрация силы, поскольку Трамп пытается заставить российского диктатора прекратить войну в Украине", — пишет обозреватель.

Захват Николаса Мадуро: детали

Во время военной операции США в Венесуэле в ночь на 3 января были атакованы военные базы, аэропорты и другие военные объекты. В правительстве Венесуэлы обвинили Штаты в попытке захватить стратегические ресурсы страны и "насильно сломить ее политическую независимость".

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали операцию США в Венесуэле "военной агрессией" и осудили действия Вашингтона.

Международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер 4 января писал, что события в Венесуэле разрушили международные правила. По его словам, эта операция продемонстрировала "путинизацию внешней политики США".