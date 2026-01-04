"Путинизация политики США": события в Венесуэле разрушили международные правила, — The Guardian

Ночные удары США по Венесуэле, захват президента страны Николаса Мадуро и его жены, а также заявление Дональда Трампа о намерении Вашингтона "управлять" Венесуэлой и продавать ее нефть стали серьезным ударом по международному праву и глобальным нормам. Однако наиболее тревожным является не сам факт силовой операции, а то, что подобный сценарий оказался успешным.

С момента вступления в должность Дональд Трамп систематически подрывал существующий мировой порядок, который и без того становился все более хрупким. Об этом пишет международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер.

По его словам, ночной операции в Венесуэле предшествовали авиаудары по судам у берегов Центральной Америки, убийства их экипажей на основании неподтвержденных обвинений в наркоторговле, а также захват венесуэльских нефтяных танкеров в открытом море. Что касается непосредственно военной операции, которую Трамп назвал "Полуночный молот", то пока остается неизвестным, сколько людей могли погибнуть ранним утром 3 января.

Военная сила вместо дипломатии

Боргер отмечает, что ранее Трампа воздерживался от новых зарубежных войн. Президент неоднократно заявлял, что якобы положил конец восьми конфликтам, а в 2025 году открыто стремился к получению Нобелевской премии мира. Однако, по мнению автора публикации, эти ограничения больше не работают.

И хотя Мадуро обвиняется в США в коррупции и наркоторговле, большинство экспертов считают эти обвинения недостаточно убедительными для оправдания военной операции и похищения главы суверенного государства — ни с точки зрения международного, ни американского права.

В контексте заявлений о "мировом порядке, основанном на правилах" действия предшественников Трампа выглядит лицемерием, убежден Боргер. Однако нынешний глава Белого дома открыто испытывает полное презрение к этой системе.

"Он смотрит на мир глазами империалиста XIX века, но с оружием XXI века. Неясно, насколько далеко Трамп намерен зайти в Венесуэле для достижения своих целей, но в субботу он ясно дал понять, что "американская армада" останется в регионе в состоянии боевой готовности пока требования США не будут полностью удовлетворены", — пишет корреспондент, указывая на возможный захват нефтяной промышленности Венесуэлы.

Глобальные последствия

События в Венесуэле уже вызвали тревогу в других странах, подчеркивает Боргер. По его мнению, обеспокоенность, в частности, должны испытывать Иран и Дания, против которых Трамп ранее допускал возможность радикальных действий. Недавно Датская военная разведка впервые назвала США угрозой безопасности — шаг, немыслимый еще несколько лет назад для союзника по НАТО.

Таким образом мир стремительно движется от системы международных правил к модели конкурирующих сфер влияния, где решающим фактором становится военная сила. Один из американских аналитиков назвал этот процесс "путинизацией внешней политики США".

"Российские комментаторы неоднократно высказывали предположение, что Латинская Америка находится в американской власти, подобно тому как Украина находилась в российской тени. Владимир Путин придерживается того же мнения о большей части Восточной Европы. А Си Цзиньпин сделает собственные выводы", — подытожил Боргер.

Напомним, по информации источников The New York Times по меньшей мере 40 человек стали жертвами военной операции США в Венесуэле. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о том, что во время операции ни один американский военный не погиб.